Найбільший виробник танків у Росії переводить працівників на скорочений робочий тиждень

Найбільший у Росії виробник бронетехніки та залізничних вагонів "Уралвагонзавод" (УВЗ) планує перевести частину працівників на чотириденний робочий тиждень.

Інформацію про це у пресслужбі підприємства підтвердили російському виданню "Коммерсант".

"Перехід стосується обмеженої кількості фахівців, які задіяні у цивільному сегменті. Це викликано падінням попиту на виробництво цивільної продукції", - повідомили на підприємстві.

У пресслужбі УВЗ пояснили, що співробітникам із вагонного виробництва запропоновано перекладатися на "інші напрями, забезпечені замовленнями". Для них організовано перенавчання новим робітничим професіям.

Водночас на підприємстві запевнили, що перехід на чотириденний робочий тиждень не торкнеться виконання замовлень для російських окупаційних військ.

"Уралвагонзавод" - найбільший у Росії розробник та виробник бронетанкового озброєння та техніки, а також вантажних залізничних вагонів. У складі концерну УВЗ входить до держкорпорації "Ростєх".

Головне підприємство розташоване у Нижньому Тагілі (Свердловська область). Об'єднує понад 40 підприємств, конструкторських бюро, науково-дослідних інститутів у Росії її межами. Розробляє та випускає танки, вагони, бронемашини, металорізальні інструменти та нестандартизоване обладнання.

Як повідомлялося, найбільший російський автовиробник "АвтоВАЗ" з 29 вересня перевів виробництво на скорочений чотириденний робочий тиждень принаймні на пів року.

Раніше"АвтоВАЗ" знизив плани виробництва автомобілів Lada у 2025 році на 60% - до 300 тисяч одиниць. За даними російського "Автостату", продаж автомобілів Lada за перші вісім місяців 2025 року впав на 24,9% - до 211,3 тис. штук.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев закликав владу підтримати концерн фінансово, адже на "АвтоВАЗі" зайнято близько 40 тис. осіб, а ще 15 тис. працюють у суміжному бізнесі в регіоні.