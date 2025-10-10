Авторизация

Люксембург першим у єврозоні інвестував у біткоїн

 

Люксембург став першою країною єврозони, чий суверенний фонд інвестує в біткоїн. Фонд багатства (FSIL) вирішив спрямувати 1% своїх активів у біткоїн-ETF - біржові фонди, які інвестують безпосередньо в біткоїн. Про це повідомляє Coindesk з посиланням міністра фінансів Люксембургу Жиля Рота.

Люксембург, одна з найменших країн Європи з населенням близько 680 000 осіб, заснував суверенний фонд у 2014 році з метою створення фінансового резерву для майбутніх поколінь. Зараз фонд володіє активами на суму $730 мільйонів, більшість яких традиційно зосереджена в облігаціях.

Інвестиція в криптовалюту стала можливою завдяки новій інвестиційній політиці FSIL, схваленій урядом у липні 2025 року.

"Визнаючи зростаючу зрілість цього нового класу активів і підкреслюючи лідерство Люксембургу в галузі цифрових фінансів, ця інвестиція є застосуванням нової інвестиційної політики FSIL, яка була схвалена урядом у липні 2025 року", - пояснив Боб Кіффер, директор Скарбниці Люксембургу.

Деякі європейські держави, зокрема Фінляндія, Грузія та Велика Британія, також володіють біткоїнами, але більшість їхніх запасів походить від кримінальних вилучень, за даними Bitbo. Виняток становить Грузія - країна поза єврозоною, яка придбала 66 BTC саме з інвестиційною метою.

Кіффер зазначив, що дехто може вважати інвестиції занадто малими й запізнілими, а інші - нестабільними й спекулятивними. Водночас, за його словами, правління FSIL, беручи до уваги особливий профіль і місію фонду, дійшло висновку, що інвестиція в розмірі 1% є оптимальним балансом і чітким сигналом щодо довгострокового потенціалу біткоїна.

Водночас він визнав, що рішення, прийнятне для FSIL, може бути непридатним для інших інвесторів.

Люксембург першим у єврозоні інвестував у біткоїн
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

