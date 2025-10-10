Китай запроваджує портовий збір для суден під прапором США





Міністерство транспорту Китаю заявило, що судна, що належать або експлуатуються американськими фірмами та фізичними особами, або ті, що побудовані в Сполучених Штатах, або ті, які плавають під прапором США, обкладатимуться додатковим портовим збором за кожен рейс, починаючи з 14 жовтня.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Для американських суден, що швартуються в китайських портах з 14 жовтня, ставка становитиме 400 юанів (56 доларів США) за 1 тонну нетто, повідомило міністерство транспорту Китаю.

З 17 квітня 2026 року ця плата зросте до 640 юанів (89,81 долара США), а з 17 квітня 2027 року - до 880 юанів.

Для суден, що заходять до китайських портів з 17 квітня 2028 року, збір становитиме 1120 юанів (157,16 долара США) за чисту тонну вантажів.

Згідно із заявою китайського міністерства, ці збори є контрзаходом проти майбутніх портових зборів США.

Зазначається, що починаючи з 14 жовтня, судна, побудовані в Китаї, або експлуатовані чи які належать китайським компаніям, повинні будуть сплачувати збір у своєму першому порту заходу в Сполучених Штатах. За оцінками аналітиків, збори можуть перевищити 1 мільйон доларів для судна, що перевозить понад 10 000 контейнерів, і можуть щорічно зростати до 2028 року.

Судна, що належать або експлуатуються китайською організацією, зіткнуться з фіксованою платою у розмірі 80 доларів США за чистий тоннаж за рейс до США.

Оцінюється, що китайські збори на американські судна можуть завдати США меншої шкоди, ніж збори США, які будуть накладені на китайські судна.

За останні два десятиліття Китай вийшов на перше місце у світі у суднобудуванні, а його найбільші корабельні займаються як комерційними, так і військовими проєктами.

За даними військових та галузевих аналітиків, минулого року китайські корабельні побудували понад 1000 комерційних суден, тоді як США побудували менш як 10, пише Reuters.