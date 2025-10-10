Авторизация

Австрія проти закупок зброї для України за кошти від заморожених росактивів

 

Міністр фінансів Австрії Маркус Мартербауер заявив, що кошти із заморожених активів Росії "не можуть бути використані безпосередньо для закупівлі зброї".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву австрійського міністра наводить Euractiv.

Мартербауер пояснив, що міністри спочатку повинні розглянути "інноваційну" пропозицію Європейської комісії щодо того, як перетворити заморожені російські кошти на гроші для надання репараційних позик Україні.

Крім того, за його словами, "необхідно враховувати нейтралітет Австрії".

Міністр додав, що це означає, що можливість прямої закупівлі зброї за ці гроші виключена.

Незважаючи на застереження, Мартербауер також висловив надію на знаходження шляху вперед.

"Я вважаю, що в цьому питанні є безліч можливостей, і вважаю цю пропозицію дуже інноваційною та гідною обговорення", - додав він.

Нагадаємо, питання "репараційної позики" для України із заморожених росактивів буде розглянуте на засіданні Європейської ради 23-24 жовтня, і після обговорення на рівні лідерів держав ЄС очікується, що Європейська комісія підготує більш деталізовану пропозицію з цього приводу.

Ідея позики з використанням російських заморожених активів полягає у тому, що Україна почне виплачувати кредит лише після того, як Росія завершить війну та сплатить післявоєнні репарації.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що очікує рішення про використання заморожених російських активів для подальшої допомоги Україні вже цього місяця.

У відповідь Росія почала погрожувати націоналізувати західні компанії.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер звернувся до інших лідерів ЄС з проханням надати гарантії того, що вони розділять ризики, якщо заморожені російські активи будуть використані для фінансування кредитів Україні.
