Китай запускає першу у світі сонячну теплову електростанцію з двома вежами

У Китаї запрацювала перша у світі сонячно-теплова електростанція з двома вежами для генерації електроенергії у пустелі Гобі.

Станцію розробила і побудувала корпорація Three Gorges Corporation. Пустеля Гобі на півночі Китаю - одне з найпосушливіших місць на планеті. Велика кількість сонячного світла (понад 3 тис. год на рік) роблять її чудовим середовищем для масштабної генерації сонячної енергії.

Нова сонячна електростанція має дві вежі заввишки 200 метрів, які оточує поле з 27 тис. дзеркал - геліостатів. Дзеркала концентрують сонячне світло на баштах, де температура сягає 570°C. Після цього накопичене тепло використовується для утворення пари, що приводить у рух турбіну і дозволяє генерувати електрику навіть після заходу Сонця або у похмурі дні.

На відміну від традиційних фотоелектричних панелей, які перетворюють сонячне світло на електрику, сонячно-теплові системи використовують тепло, а не саме світло. Це забезпечує стабільну генерацію, яку можна адаптувати під наявний попит.

Конструкція з двома вежами дозволяє підвищити загальну ефективність приблизно на 25% порівняно з традиційними системами з однією вежею. Кожна вежа вловлює сонячне світло у різний час протягом доби. Східна вежа збирає сонячне світло вранці, а західна - вдень.

Два поля з дзеркалами, які перекривають один-одного, дозволяють зменшити загальну кількість дзеркал та скоротити витрати на будівництво, адже саме встановлення геліостатів складає 60% від загальних витрат.

Нова електростанція лише частина масштабної інфраструктури Китаю з джерел відновлюваної енергії у пустелі Гобі. По всьому регіону вже працюють потужні сонячні та вітрові електростанції. Очікується, що разом ці об'єкти щорічно забезпечуватимуть електроенергією близько півмільйона домогосподарств.

Наразі у Китаї експлуатується 21 комерційна сонячно-теплова електростанція загальною потужністю 1,57 млн ​​кВт. Крім того, ще 30 проєктів, що перебувають у стадії будівництва, додадуть приблизно 3,1 млн кВт. Це виводить Китай на провідні позиції у світі щодо використання концентрованої сонячної енергії.