Трамп оголосив про угоду з Фінляндією щодо будівництва криголамів

Президент США Дональд Трамп у четвер прийняв президента Фінляндії Александра Стубба, на зустрічі два лідери оголосили про угоду щодо додавання 11 криголамів до флоту США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Hill.

В рамках угоди США придбають чотири криголами, побудовані у Фінляндії, а сім додаткових суден будуть побудовані в США.

"На нас чекає велике замовлення. Ми купуємо криголами. Ми будуємо їх переважно разом. Чотири будуємо там, а сім - тут. Я думаю, ми домовилися про досить жорстку ціну", - сказав Трамп.

"Нам дуже потрібні ці кораблі, тому що ми маємо велику територію. Більшу, ніж будь-хто інший. Тому я дуже пишаюся цією угодою", - додав він.

Стубб сказав, що Фінляндія поставить перший корабель, який вона будує для США, у 2028 році.

Кораблі будуть використовуватися в Арктиці для протидії російському та китайському впливу.

У Овальному кабінеті також був присутній прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, який підкреслив значення угоди для економіки Фінляндії.

"Ця угода дуже важлива для Фінляндії та нашої економіки. Адже наша економіка дуже страждає через російську агресію в Україні", - сказав Орпо.

Агентство Reuters повідомило, що вартість 11 криголамів очікується на рівні 6,1 млрд доларів.

Тема закупівлі криголамів у Фінляндії була піднята на зустрічі Стубба і Трампа наприкінці березня у Флориді.

Нагадаємо, у серпні у Фінляндії почали будувати криголам Канаді для оборони Арктики.