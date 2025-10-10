Фінансові новини
- 10.10.25
- 11:37
- RSS
- мапа сайту
Трамп оголосив про угоду з Фінляндією щодо будівництва криголамів
11:29 10.10.2025
Президент США Дональд Трамп у четвер прийняв президента Фінляндії Александра Стубба, на зустрічі два лідери оголосили про угоду щодо додавання 11 криголамів до флоту США.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Hill.
В рамках угоди США придбають чотири криголами, побудовані у Фінляндії, а сім додаткових суден будуть побудовані в США.
"На нас чекає велике замовлення. Ми купуємо криголами. Ми будуємо їх переважно разом. Чотири будуємо там, а сім - тут. Я думаю, ми домовилися про досить жорстку ціну", - сказав Трамп.
"Нам дуже потрібні ці кораблі, тому що ми маємо велику територію. Більшу, ніж будь-хто інший. Тому я дуже пишаюся цією угодою", - додав він.
Стубб сказав, що Фінляндія поставить перший корабель, який вона будує для США, у 2028 році.
Кораблі будуть використовуватися в Арктиці для протидії російському та китайському впливу.
У Овальному кабінеті також був присутній прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, який підкреслив значення угоди для економіки Фінляндії.
"Ця угода дуже важлива для Фінляндії та нашої економіки. Адже наша економіка дуже страждає через російську агресію в Україні", - сказав Орпо.
Агентство Reuters повідомило, що вартість 11 криголамів очікується на рівні 6,1 млрд доларів.
Тема закупівлі криголамів у Фінляндії була піднята на зустрічі Стубба і Трампа наприкінці березня у Флориді.
Нагадаємо, у серпні у Фінляндії почали будувати криголам Канаді для оборони Арктики.
