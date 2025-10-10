Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп оголосив про угоду з Фінляндією щодо будівництва криголамів

 

Президент США Дональд Трамп у четвер прийняв президента Фінляндії Александра Стубба, на зустрічі два лідери оголосили про угоду щодо додавання 11 криголамів до флоту США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Hill.

В рамках угоди США придбають чотири криголами, побудовані у Фінляндії, а сім додаткових суден будуть побудовані в США.

"На нас чекає велике замовлення. Ми купуємо криголами. Ми будуємо їх переважно разом. Чотири будуємо там, а сім - тут. Я думаю, ми домовилися про досить жорстку ціну", - сказав Трамп.

"Нам дуже потрібні ці кораблі, тому що ми маємо велику територію. Більшу, ніж будь-хто інший. Тому я дуже пишаюся цією угодою", - додав він.

Стубб сказав, що Фінляндія поставить перший корабель, який вона будує для США, у 2028 році.

Кораблі будуть використовуватися в Арктиці для протидії російському та китайському впливу.

У Овальному кабінеті також був присутній прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, який підкреслив значення угоди для економіки Фінляндії.

"Ця угода дуже важлива для Фінляндії та нашої економіки. Адже наша економіка дуже страждає через російську агресію в Україні", - сказав Орпо.

Агентство Reuters повідомило, що вартість 11 криголамів очікується на рівні 6,1 млрд доларів.

Тема закупівлі криголамів у Фінляндії була піднята на зустрічі Стубба і Трампа наприкінці березня у Флориді.

Нагадаємо, у серпні у Фінляндії почали будувати криголам Канаді для оборони Арктики.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5062
  0,1038
 0,25
EUR
 1
 48,2053
  0,0667
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1621  0,04 0,09 41,7143  0,05 0,12
EUR 47,8743  0,14 0,29 48,5496  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5100  0,04 0,10 41,5400  0,04 0,10
EUR 48,1400  0,11 0,23 48,1800  0,10 0,22

Бізнес