ЗМІ: ЄС відмовляється спрощувати екостандарти на вимогу США

Європейський Союз дав зрозуміти, що не піддасться тиску з боку Вашингтона з метою скасування своїх екологічних правил для укладення угоди про тарифи.

Про це йдеться у публікації Politico, пише "Європейська правда".

На закритій зустрічі послів у середу Сабіне Вейанд, голова Директорату Європейської комісії з питань торгівлі, заявила, що ЄК не використовуватиме документ, підготовлений США, як основу для переговорів. Про це виданню заявили п'ятеро дипломатів та посадовців на умовах анонімності.

Документ, розроблений адміністрацією президента Трампа, зобов'язує Брюссель відмовитися від правил, що вимагають від американських компаній розробляти плани боротьби зі зміною клімату та припинення порушень прав людини та екологічних прав у своїх ланцюгах постачання.

Видання Financial Times повідомило в середу, що в документі Білий дім назвав законодавство "серйозним і невиправданим надмірним регулюванням", яке "накладає значне економічне та регуляторне навантаження на американські компанії".

Дипломати та посадовці повідомили Politico, що комісія не має наміру реагувати на критику в документі. Натомість виконавча влада ЄС має намір діяти відповідно до умов спільної заяви, яка не передбачає таких поступок.

"Ми завжди говорили, що не ведемо переговорів з цих питань", - сказав один з посадовців Європейської комісії.

Представник однієї з країн ЄС наголосив, що критика екологічних правил є тактикою переговорів: "У них є свої червоні лінії, а у нас - свої".

Засідання, на якому виступила Вейанд, пройшло в обмеженому форматі, зарезервованому для найбільш делікатних обговорень: послам не дозволяли мати телефони в залі.

Столиці країн ЄС не отримали доступу до переговорного документа, надісланого Вашингтоном, з огляду на високі ставки, пов'язані з торговельною угодою, потенційна вартість якої може сягати трильйонів доларів.

Виступаючи під час брифінгу для преси у четвер, заступник головного речника комісії Олоф Гілл відмовився підтвердити отримання позиційного документа від США.

Нагадаємо, 28 липня була укладена рамкова торговельна угода між президентом США Дональдом Трампом та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Угода запроваджує болючі 15% мита на всі товари з ЄС до США - від автомобілів до вин. Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася".