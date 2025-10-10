Фінансові новини
- |
- 10.10.25
- |
- 11:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп планує заборонити китайським авіакомпаніям літати над Росією на рейсах до США
11:08 10.10.2025 |
Адміністрація Дональда Трампа запропонувала заборонити китайським авіакомпаніям використовувати російський повітряний простір на рейсах до і зі Сполучених Штатів. Про це пише Reuters.
У Вашингтоні пояснюють, що польоти над Росією дають китайським перевізникам суттєву перевагу - скорочують час у дорозі, зменшують витрати пального та собівартість рейсів.
За словами адміністрації Трампа, це ставить американських перевізників у невигідне становище, бо Росія закрила для США та низки інших країн повітряний простір у відповідь на аналогічне рішення, ухвалене через повномасштабну війну в Україні.
У заяві Міністерства транспорту США йдеться, що поточна ситуація є несправедливою і створює серйозні конкурентні втрати для американських перевізників.
Заборона, якщо її ухвалять, стосуватиметься китайських пасажирських рейсів, але не торкнеться вантажних перевезень. Під неї можуть потрапити такі авіакомпанії, як Air China, China Eastern, China Southern і Xiamen Airlines.
Рішення США може бути ухвалене вже в листопаді. Китайські авіакомпанії отримали два дні, щоб подати свої заперечення.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Україна зазнала атаки РФ понад 450 дронами та 30 ракетами, енергетика – головна мішень
ТОП-НОВИНИ
|У Києві та дев'яти областях почалися аварійні відключення світла внаслідок російського обстрілу
|Європарламент закликав зняти обмеження на удари України по цілях в РФ із використанням західної зброї
|Бабіш у розмови із Зеленським висловив підтримку Україні
|Рада дозволила критичним підприємствам на 45 днів бронювати працівників, які мають проблеми з військовими документами
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Трамп оголосив про угоду з Фінляндією щодо будівництва криголамів
|ЗМІ: ЄС відмовляється спрощувати екостандарти на вимогу США
|Трамп планує заборонити китайським авіакомпаніям літати над Росією на рейсах до США
|22 штати США перебувають у рецесії або на межі спаду - Moody's
|Зеленський: Україна зазнала атаки РФ понад 450 дронами та 30 ракетами, енергетика – головна мішень
|Через політичну кризу у Франції відклалась зустріч щодо винищувача FCAS
Бізнес
|Google платитиме до $30 000 за виявлення багів у штучному інтелекті
|Samsung представила революційний сенсор камери на 200 Мп
|Microsoft планує відмовитися від Nvidia та AMD і розробити власні процесори
|Anthropic і IBM уклали партнерство для розширення корпоративного ринку ШІ
|Дослідження у США показало, що ШІ поки не знищує робочі місця
|OpenAI інтегрувала сторонні застосунки в ChatGPT
|Сем Альтман заявив, що ChatGPT досяг 800 млн активних користувачів на тиждень