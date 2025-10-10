Трамп планує заборонити китайським авіакомпаніям літати над Росією на рейсах до США

Адміністрація Дональда Трампа запропонувала заборонити китайським авіакомпаніям використовувати російський повітряний простір на рейсах до і зі Сполучених Штатів. Про це пише Reuters.

У Вашингтоні пояснюють, що польоти над Росією дають китайським перевізникам суттєву перевагу - скорочують час у дорозі, зменшують витрати пального та собівартість рейсів.

За словами адміністрації Трампа, це ставить американських перевізників у невигідне становище, бо Росія закрила для США та низки інших країн повітряний простір у відповідь на аналогічне рішення, ухвалене через повномасштабну війну в Україні.

У заяві Міністерства транспорту США йдеться, що поточна ситуація є несправедливою і створює серйозні конкурентні втрати для американських перевізників.

Заборона, якщо її ухвалять, стосуватиметься китайських пасажирських рейсів, але не торкнеться вантажних перевезень. Під неї можуть потрапити такі авіакомпанії, як Air China, China Eastern, China Southern і Xiamen Airlines.

Рішення США може бути ухвалене вже в листопаді. Китайські авіакомпанії отримали два дні, щоб подати свої заперечення.