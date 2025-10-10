22 штати США перебувають у рецесії або на межі спаду - Moody's

Двадцять два американські штати перебувають у стані рецесії або близькі до цього, згідно з аналізом Moody's Analytics.

Як передає Укрінформ з посиланням на Axios, такого висновку дійшов головний економіст Moody's Марк Занді.

За словами аналітика, економічні труднощі спостерігаються по всій країні - від штату Вашингтон до Вірджинії та Мену - й охоплюють близько третини загального валового внутрішнього продукту США.

Занді пояснює ситуацію поєднанням кількох чинників - сповільненням імміграції, зростанням мит та скороченням федеральних робочих місць.

Його розрахунки базуються на даних станом на кінець серпня, перед зупинкою роботи федерального уряду.

Занді створив спеціальний індекс, який враховує дані про зайнятість на рівні штатів, а також інші показники, зокрема промислове виробництво, особисті доходи та обсяги будівництва житла.

Штати, які отримали негативне значення індексу, він відніс до категорії тих, що перебувають у рецесії. Інші - або все ще зростають, або «тримаються на плаву».

Загалом на федеральному рівні економіка США поки що не перебуває у рецесії, а національний рівень безробіття у серпні залишався відносно низьким.

Найбільше постраждали штати, залежні від сільського господарства й промисловості, які, за словами Занді, більш чутливі до підвищення мит. Він також відзначив, що посилення імміграційної політики стримує економічне зростання, а скорочення федеральних робочих місць особливо вдарило по Вірджинії та Мериленду.

Рівень безробіття у столиці Вашингтоні в серпні становив 6% - найвищий показник у країні.

До штатів, які вже перебувають у рецесії, аналітик відносить Айову, де фермери зазнали збитків від торговельних обмежень, а також Канзас, Південну Дакоту, Джорджію, Іллінойс і Орегон, економіки яких мають значну частку промисловості.

Водночас штати, що демонструють найкращі показники, - Техас і Флорида - зберігають динамічне зростання завдяки припливу населення.

Нью-Йорк і Каліфорнія, які перебувають у категорії «на межі спаду», можуть визначити подальший напрямок для національної економіки.

«Якщо Нью-Йорк і Каліфорнія підуть униз, країна увійде в рецесію», - застеріг Занді.

«Мій висновок не в тому, що економіка вже в рецесії, але вона... дуже близько до цього», - додав він.