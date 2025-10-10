Фінансові новини
Через політичну кризу у Франції відклалась зустріч щодо винищувача FCAS
09:59 10.10.2025 |
Тристороння міністерська зустріч щодо майбутнього проєкту Франції, Німеччини та Іспанії вартістю 100 мільярдів євро з розробки європейського винищувача FCAS була відкладена через політичну кризу у Франції.
Як пише "Європейська правда", про це агентству Reuters повідомив представник Міністерства оборони Німеччини.
Міністри оборони Франції, Німеччини та Іспанії мали зустрітися в середині жовтня, щоб вирішити питання, які заважають переходу до наступного етапу розробки FCAS.
Однак її скасували через відставку премʼєр-міністра Франції Себастьєна Лекорню і міністра оборони його уряду Бруно Ле Мера.
"Я підтверджую, що зустріч більше не відбудеться в середині жовтня. Ми хотіли б призначити її якомога швидше, коли з'явиться новий міністр оборони Франції", - сказав речник німецького Міноборони.
Запущена 2017 року програма Future Combat Air System (FCAS) покликана замінити винищувачі Rafale і Eurofighter Typhoon до 2040 року.
Але проєкт потерпає від затримок і розбіжностей між приватними підрядниками та урядами щодо розподілу робіт і прав інтелектуальної власності.
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Україна зазнала атаки РФ понад 450 дронами та 30 ракетами, енергетика – головна мішень
ТОП-НОВИНИ
|У Києві та дев'яти областях почалися аварійні відключення світла внаслідок російського обстрілу
|Європарламент закликав зняти обмеження на удари України по цілях в РФ із використанням західної зброї
|Бабіш у розмови із Зеленським висловив підтримку Україні
|Рада дозволила критичним підприємствам на 45 днів бронювати працівників, які мають проблеми з військовими документами
|Трамп оголосив про угоду з Фінляндією щодо будівництва криголамів
|ЗМІ: ЄС відмовляється спрощувати екостандарти на вимогу США
|Трамп планує заборонити китайським авіакомпаніям літати над Росією на рейсах до США
|22 штати США перебувають у рецесії або на межі спаду - Moody's
|Зеленський: Україна зазнала атаки РФ понад 450 дронами та 30 ракетами, енергетика – головна мішень
|Через політичну кризу у Франції відклалась зустріч щодо винищувача FCAS
|Google платитиме до $30 000 за виявлення багів у штучному інтелекті
|Samsung представила революційний сенсор камери на 200 Мп
|Microsoft планує відмовитися від Nvidia та AMD і розробити власні процесори
|Anthropic і IBM уклали партнерство для розширення корпоративного ринку ШІ
|Дослідження у США показало, що ШІ поки не знищує робочі місця
|OpenAI інтегрувала сторонні застосунки в ChatGPT
|Сем Альтман заявив, що ChatGPT досяг 800 млн активних користувачів на тиждень