НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Через політичну кризу у Франції відклалась зустріч щодо винищувача FCAS

 

Тристороння міністерська зустріч щодо майбутнього проєкту Франції, Німеччини та Іспанії вартістю 100 мільярдів євро з розробки європейського винищувача FCAS була відкладена через політичну кризу у Франції.

Як пише "Європейська правда", про це агентству Reuters повідомив представник Міністерства оборони Німеччини.

Міністри оборони Франції, Німеччини та Іспанії мали зустрітися в середині жовтня, щоб вирішити питання, які заважають переходу до наступного етапу розробки FCAS.

Однак її скасували через відставку премʼєр-міністра Франції Себастьєна Лекорню і міністра оборони його уряду Бруно Ле Мера.

"Я підтверджую, що зустріч більше не відбудеться в середині жовтня. Ми хотіли б призначити її якомога швидше, коли з'явиться новий міністр оборони Франції", - сказав речник німецького Міноборони.

Запущена 2017 року програма Future Combat Air System (FCAS) покликана замінити винищувачі Rafale і Eurofighter Typhoon до 2040 року.

Але проєкт потерпає від затримок і розбіжностей між приватними підрядниками та урядами щодо розподілу робіт і прав інтелектуальної власності.
Ключові теги: Франція, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5062
  0,1038
 0,25
EUR
 1
 48,2053
  0,0667
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1621  0,04 0,09 41,7143  0,05 0,12
EUR 47,8743  0,14 0,29 48,5496  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5100  0,04 0,10 41,5400  0,04 0,10
EUR 48,1400  0,11 0,23 48,1800  0,10 0,22

