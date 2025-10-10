Мерц обіцяє чинити опір переходу ЄС на електромобілі до 2035 року

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив проти поточної мети ЄС щодо поступового виведення з обігу нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Мерц виступив на саміті з іншими німецькими політичними лідерами та провідними представниками автомобільної промисловості країни.

"Такого жорсткого обмеження в 2035 році не буде, якщо я зможу цьому запобігти, і я зроблю все, що в моїх силах, щоб цього досягти", - заявив Мерц у Берліні.

Заступник канцлера Ларс Клінгбайль, член Соціал-демократичної партії, також висловив готовність до змін у планах.

Водночас, Мерц і Клінгбайль також підкреслили плани продовжити та посилити стимули для покупців електромобілів.

Активісти Greenpeace та Fridays for Future чекали в четвер біля канцелярії в Берліні, протестуючи проти того, що провідні політики та керівники автовиробників зібралися для переговорів.

Німеччина намагається підтримати свою автомобільну промисловість, яка бореться з посиленням конкуренції з боку Китаю, зниженням попиту на автомобілі в Європі, новими бар'єрами для торгівлі в США та Китаї, а також низкою інших проблем, включаючи перехід на електромобілі.

За даними недавнього дослідження, у 2024 році в автомобільній галузі Німеччини було втрачено понад 50 тисяч робочих місць.

У 2022 році ЄС поставив за мету з 2035 року не реєструвати нові автомобілі, що працюють на паливі. Багато лідерів галузі висловили сумніви щодо реалістичності цієї пропозиції.