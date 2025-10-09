Польща інвестує близько €60 мільйонів у розбудову транспортної інфраструктури на кордоні з Україною

Уряд Польщі інвестує понад 57,7 млн євро у розбудову автомобільної і залізничної інфраструктури у польсько-українському прикордонні.

Про це повідомляє Міністерство фондів і регіональної політики РП, передає Укрінформ.

Зазначається, що 52,5 мільйона євро буде виділено на інвестиції в дорожнє та залізничне сполучення за програмою Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027. Ще 5,1 мільйона євро спрямують на невеликі економічні проєкти.

У міністерстві підкреслили, що завдяки цим інвестиціям у дорожнє та залізничне сполучення на польсько-українському кордоні «покращиться безпека дорожнього руху, скоротиться час подорожі для мешканців, а вантажні перевезення стануть швидшими та безпечнішими».

Крім того, це матиме позитивний вплив на циркулярну економіку. Йдеться про ініціативи, що сприяють повторному використанню матеріалів та екологічному способу життя.

8 жовтня Моніторинговий комітет програми Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027 вирішив співфінансувати шість нових проєктів. Серед них чотири дорожні, на які польський уряд передбачив 41,85 мільйона євро. Зокрема, здійснюватиметься модернізація регіональних доріг поблизу населених пунктів Августів, Томашів-Любельський, Соколів-Підляський та Кросценко неподалік кордону з Україною.

Ще один проєкт вартістю 10,72 млн євро передбачає ремонт колії на лінії 101 та на станції Верхрата з польського боку кордону.

«Натомість українська сторона модернізує залізничну станцію у Львові», - додали у польському міністерстві.

Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області реалізуватиме проєкти з нового Фонду малих проєктів. Він фінансуватиме в Україні проєкти циркулярної економіки вартістю 20-90 тис. євро.

Міністерство також повідомляє про фінансування на суму 9,7 млн євро проєкту з модернізації доріг поблизу Августова та Ковеля з українського боку кордону. Водночас, 7,4 млн євро буде виділено на покращення сполучення в Томашеві-Любельському та Клевані з українського боку кордону для швидшого й безпечнішого перевезення товарів та пасажирів.

У Мазовецькому воєводстві й Тернопільській області за 8,1 млн євро здійснюватиметься будівництво нової ділянки дороги в Соколові Підляському та реконструкція мосту в Теребовлі.

Крім того, 16,5 млн євро буде виділено на реконструкцію доріг до прикордонного пункту «Кросценко - Смільниця», а також у Болехові (Івано-Франківська область), Нагірному (Львівська область) та Жорнаві (Закарпаття).

На залізниці реконструюватимуть колію на залізничній лінії № 101 та на станції Верхрата в Польщі, а також модернізуватимуть залізничну станцію Львів задля «покращення пасажиромісткості та комфорту, а також адаптації інфраструктури до дедалі більших потреб транскордонного сполучення». Загальний обсяг інвестиції 10,72 млн євро.

Крім того, Моніторинговий комітет вирішив фінансувати проєкти з резервних списків для використання заощаджень з поточних проєктів.

Комітет також розпочав обговорення наступної фінансової перспективи на 2028-2034 роки та продовження польсько-українського транскордонного співробітництва за його перевіреною формулою.