Путін визнав, що ракети РФ збили літак Азербайджану, але звинуватив Україну
17:32 09.10.2025
Очільник Кремля Владімір Путін повідомив президенту Азербайджану Ільхаму Алієву, що минулого року дві російські ракети "вибухнули поруч" з літаком "Азербайджанських авіаліній".
Його слова цитує ТАСС, пише "Європейська правда".
У четвер, 9 жовтня, Путін та Алієв зустрілися у Таджикистані. Під час зустрічі очільник Кремля визнав, що дві російські ракети "вибухнули поруч" з літаком "Азербайджанських авіаліній".
"Дві ракети, випущені системою ППО Росії, не вразили літак AZAL безпосередньо, а вибухнули за кілька метрів", - заявив Путін.
При цьому він зазначив, що Росія в день трагедії з літаком AZAL "вела" три українські безпілотники, які того ж дня перетнули кордон РФ.
Він заявив, що Росія, "згідно з домовленостями, надає всіляке сприяння слідству у зв'язку з катастрофою літака Азербайджану".
Нагадаємо, 25 грудня 2024 року літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.
"Азербайджанські авіалінії" заявили, що їхній літак зазнав "зовнішнього фізичного і технічного втручання".
А міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв заявив, що свідчення очевидців та пробоїни у фюзеляжі літака свідчать про зовнішнє втручання, а тип зброї, з якої було скоєне втручання, встановить слідство.
Своєю чергою у США побачили ознаки причетності російської протиповітряної оборони до збиття літака "Азербайджанських авіаліній".
