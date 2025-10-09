Путін визнав, що ракети РФ збили літак Азербайджану, але звинуватив Україну

Очільник Кремля Владімір Путін повідомив президенту Азербайджану Ільхаму Алієву, що минулого року дві російські ракети "вибухнули поруч" з літаком "Азербайджанських авіаліній".

Його слова цитує ТАСС, пише "Європейська правда".

У четвер, 9 жовтня, Путін та Алієв зустрілися у Таджикистані. Під час зустрічі очільник Кремля визнав, що дві російські ракети "вибухнули поруч" з літаком "Азербайджанських авіаліній".

"Дві ракети, випущені системою ППО Росії, не вразили літак AZAL безпосередньо, а вибухнули за кілька метрів", - заявив Путін.

При цьому він зазначив, що Росія в день трагедії з літаком AZAL "вела" три українські безпілотники, які того ж дня перетнули кордон РФ.

Він заявив, що Росія, "згідно з домовленостями, надає всіляке сприяння слідству у зв'язку з катастрофою літака Азербайджану".

Нагадаємо, 25 грудня 2024 року літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

"Азербайджанські авіалінії" заявили, що їхній літак зазнав "зовнішнього фізичного і технічного втручання".

А міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв заявив, що свідчення очевидців та пробоїни у фюзеляжі літака свідчать про зовнішнє втручання, а тип зброї, з якої було скоєне втручання, встановить слідство.

Своєю чергою у США побачили ознаки причетності російської протиповітряної оборони до збиття літака "Азербайджанських авіаліній".