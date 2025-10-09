Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Путін визнав, що ракети РФ збили літак Азербайджану, але звинуватив Україну

Путін визнав, що ракети РФ збили літак Азербайджану, але звинуватив Україну

 

Очільник Кремля Владімір Путін повідомив президенту Азербайджану Ільхаму Алієву, що минулого року дві російські ракети "вибухнули поруч" з літаком "Азербайджанських авіаліній".

Його слова цитує ТАСС, пише "Європейська правда".

У четвер, 9 жовтня, Путін та Алієв зустрілися у Таджикистані. Під час зустрічі очільник Кремля визнав, що дві російські ракети "вибухнули поруч" з літаком "Азербайджанських авіаліній".

"Дві ракети, випущені системою ППО Росії, не вразили літак AZAL безпосередньо, а вибухнули за кілька метрів", - заявив Путін.

При цьому він зазначив, що Росія в день трагедії з літаком AZAL "вела" три українські безпілотники, які того ж дня перетнули кордон РФ.

Він заявив, що Росія, "згідно з домовленостями, надає всіляке сприяння слідству у зв'язку з катастрофою літака Азербайджану".

Нагадаємо, 25 грудня 2024 року літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

"Азербайджанські авіалінії" заявили, що їхній літак зазнав "зовнішнього фізичного і технічного втручання".

А міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв заявив, що свідчення очевидців та пробоїни у фюзеляжі літака свідчать про зовнішнє втручання, а тип зброї, з якої було скоєне втручання, встановить слідство.

Своєю чергою у США побачили ознаки причетності російської протиповітряної оборони до збиття літака "Азербайджанських авіаліній".
 

