Фінансові новини
- |
- 09.10.25
- |
- 16:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китай запровадив санкції проти 14 західних фірм та організацій оборонної сфери
14:46 09.10.2025 |
Влада КНР ухвалила рішення запровадити санкції проти 14 компаній та організацій оборонної сфери країн Заходу, переважно зі США, повідомляє в четвер South China Morning Post (SCMP) із посиланням на заяву китайського міністерства комерції.
Зокрема, під санкції потрапила компанія TechInsights, що базується в Канаді, пов'язана з напівпровідниками, реверс-інжинірингом і аналізом ринків.
Цим структурам заборонено торгівлю та інвестиції в КНР, а юридичним і фізичним особам у Китаї не можна вести справи з підсанкційними організаціями, ділитися з ними важливою інформацією.
Крім того, КНР запровадила заходи експортного контролю щодо низки технологій і послуг у сфері видобутку корисних копалин. SCMP зазначає, що уряд уперше пішов на такий крок.
Зі свого боку західні ЗМІ зазначають, що КНР додала до списку рідкісноземельних металів, вивезення яких перебуватиме під контролем, гольмій, ербій, тулій, європій та ітербій.
У міністерстві комерції також звинуватили низку зарубіжних організацій у спробах отримання рідкоземельних металів заради цілей, які ставлять під загрозу безпеку Китаю.
"Ці ресурси використовуються прямо або опосередковано в галузях діяльності, пов'язаних із державною безпекою, як-от військові операції, що загрожує значною шкодою або потенційною загрозою безпеці Китаю та його інтересам", - зазначалося в заяві відомства.
Але в міністерстві не вказали, про які іноземні організації йдеться, додає SCMP.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада дозволила критичним підприємствам на 45 днів бронювати працівників, які мають проблеми з військовими документами
ТОП-НОВИНИ
|Дрони атакували Волгоградську область РФ: у соцмережах пишуть про пожежу на газопереробному заводі
|Трамп оголосив, що Ізраїль і ХАМАС підписали «перший етап мирного плану»
|Залужний розкритикував медіа за поширення інформації про його нібито підготовку до виборів: Дуже шкода
|Членство в ЄС і фінансова підтримка: Уряд визначив критерії для країн, з якими буде доступне множинне громадянство
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Норвегія та Україна створюють спільну програму підтримки оборонних інновацій
|Китай запровадив санкції проти 14 західних фірм та організацій оборонної сфери
|Зеленський: Україна номінує Трампа на «Нобеля» за умови
|Міністри ЄС обговорять «репараційну позику» Україні за сніданком 10 жовтня
|Найбільша нафтова компанія Сербії не змогла отримати чергове відтермінування санкцій США
|FT: у НАТО розглядають можливість військової відповіді на гібридну війну РФ
Бізнес
|Microsoft планує відмовитися від Nvidia та AMD і розробити власні процесори
|Anthropic і IBM уклали партнерство для розширення корпоративного ринку ШІ
|Дослідження у США показало, що ШІ поки не знищує робочі місця
|OpenAI інтегрувала сторонні застосунки в ChatGPT
|Сем Альтман заявив, що ChatGPT досяг 800 млн активних користувачів на тиждень
|В США створили «безкоміркову» технологію батарей для електромобілів, яка може збільшити пробіг на 50%
|OpenAI закупить чипи AMD на десятки мільярдів доларів