Найбільша нафтова компанія Сербії не змогла отримати чергове відтермінування санкцій США

 

Сербська нафтова компанія NIS не змогла отримати чергове відтермінування дії американських санкцій у четвер, 9 жовтня, що ставить під загрозу постачання палива для єдиного в країні нафтопереробника. Про це пише Reuters.

Санкції США проти NIS були введені у січні 2025 року і є частиною ширшого пакета заходів для ізоляції російських енергетичних активів у Європі.

Раніше сербська компанія користувалася серією ліцензій, що відкладали дію санкцій, але тепер нового продовження не буде.

44,9% акцій NIS належить російській компанії "Газпром нєфть", ще 11,3% - інвестиційному підрозділу Газпрому. Сербський уряд володіє 29,9% акцій.

Компанія постачає бензин близько 350 АЗС у Сербії й забезпечує близько 80% потреб країни у дизелі й бензині, а також понад 90% авіаційного та важкого палива.

NIS запевнила споживачів, що має достатньо нафти для роботи свого заводу в Панчево поблизу Белграда (потужність - 4,8 млн тонн на рік).

Директорка роздрібного продажу NIS Бояна Радоєвич повідомила, що АЗС працюватимуть у звичайному режимі, а обмежень на кількість палива для клієнтів немає.

Якщо міжнародні кредитні картки перестануть працювати, оплату можна буде здійснювати місцевими динарами.

Сербія імпортує нафту через трубопровід JANAF із Хорватії. Раніше США продовжили ліцензію на транспортування нафти до Сербії до 15 жовтня, але наразі невідомо, чи дозволять NIS приймати додаткові постачання.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

