Німеччина скасувала процедуру прискореного громадянства

"Невелика зміна, великий ефект". Так один із депутатів від правлячої партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) прокоментував скасування прискореної процедури отримання громадянства Німеччини за три роки. Бундестаг у середу, 8 жовтня, підтримав внесений урядом консерваторів із блоку ХДС/ХСС та соціал-демократів із СДПН законопроєкт про зміни правил натуралізації. У третьому читанні за нього проголосувало 450 депутатів. Міністр внутрішніх справ Александер Добріндт (Alexander Dobrindt) заявив, що скасування прискореної процедури має, серед іншого, знизити привабливість нелегальної міграції в рамках проголошеного курсу на "міграційний розворот".

Залишається чинним загальне правило - для отримання громадянства ФРН потрібно прожити в країні мінімум п'ять років. Водночас цей термін не буде збільшений до восьми років, як це було раніше. Також залишиться чинною запроваджена попереднім урядом норма про подвійне громадянство. Збереження цих норм стало компромісом із СДПН, яка реформувала законодавство у складі коаліції із Зеленими та лібералами. Експерти зазначають, що до набуття чинності змін можна подавати заяви за старим законодавством, але чи розглядатимуть їх - ніхто не прогнозує.

Ультраправа опозиція: скасування недостатньо

Найбільша опозиційна фракція ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) підтримала зміни, але вважає, що їх недостатньо. Її представники вимагали повернення до восьмирічного терміну для набуття громадянства та скасування загального правила для подвійного громадянства. АдН звинуватила правлячу коаліцію в тому, що та, на її переконання, недостатньо жорстко обмежує міграцію.

Інші опозиційні партії, Зелені та Ліва партія, навпаки - розкритикували скасування прискореної процедури. Ліві зокрема критикують, що не передбачено перехідний період для тих, хто вже подав документи, але поки що не отримав відповіді від відомств у справах іноземців. Розгляд анкет іноді продовжується роками. Представники Зелених зазначили, що умови набуття громадянства за прискореною процедурою і так були високими.

Також із критикою виступило керівництво Діаконії - гуманітарної організації Євангелічної протестантської церкви. Вони вважають, що скасування прискореного громадянства "гальмує інтеграцію" замість того, щоб винагороджувати тих, хто намагається інтегруватися швидше.

Відлуння міграційної кризи

Обіцянка скасувати прискорену процедуру, яку в ЗМІ назвали "турбо-натуралізацією" (Turboeinbürgerung), була одним із пунктів програми блоку ХДС/ХСС на дострокових виборах до Бундестагу в лютому 2025 року. Консервативні партії вважають, що інтеграція у німецьке суспільство потребує більшого часу. Їхній аргумент - громадянство має бути наприкінці процесу інтеграції, а не на початку, як вони трактують прискорену процедуру.

Регулювання потоку мігрантів - одна із центральних тем у Німеччині після міграційної кризи 2015 року, коли уряд канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) вирішив не зупиняти на кордоні, а прийняти в країну хвилю біженців загальною чисельністю близько мільйона. Відтоді потік біженців та мігрантів поступово зменшувався, особливий спад зафіксований у 2025 році. Нині в Німеччині проживає понад 12 мільйонів громадян інших країн, це близько 15 відсотків населення.

Прискорена процедура після трьох років проживання в країні була частиною однієї з реформ попередньої "світлофорної" коаліції та набула чинності нещодавно - у червні 2024 року. Крім загальної вимоги стабільного доходу вона передбачена в особливих випадках, а саме знання німецької мови на рівні С1 і того, що в законі названо "особливими досягненнями в інтеграції". Йдеться про участь у різних ініціативах на громадських засадах, наприклад, у добровільних пожежних дружинах.

Який ефект дало прискорене громадянство?

Для більшості з мільйона біженців з України у Німеччині зміни не матимуть наслідків, оскільки для отримання громадянства їм потрібно мати інший статус, наприклад, дозвіл на проживання у зв'язку з роботою.

Офіційна статистка показує різкий стрибок рішень про німецьке громадянство за останні півтора роки. 2024 року громадянами Німеччини стали 292 тисячі іноземців. У Берліні з січня по серпень 2025 року громадянство набули близько 27 тисяч - це більше, ніж за весь минулий рік. Також у Берліні найбільша кількість натуралізованих за прискореною процедурою, за різними оцінками у ЗМІ - від 300 до 500. У решті федеральних земель цифри значно нижчі. На цьому тлі оглядачі в ЗМІ вважають скасування "турбо-натуралізації" символічним жестом.