Глава МВФ дала коротку відповідь про стан світової економіки

Світова економіка продемонструвала стійкість до гострих напружень, повʼязаних насамперед зі зривами в глобальній торгівлі, не впавши в рецесію, як побоювалися на початку року. Втім, негативні наслідки можуть ще проявитися пізніше.

Про це 8 жовтня заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва під час виступу перед щорічними зборами МВФ і Світового банку, передає Укрінформ.

"Як справляється світова економіка? Коротка відповідь: краще, ніж побоювалися, але гірше, ніж нам потрібно", - розповіла глава МВФ.

"Усі ознаки вказують на те, що світова економіка загалом витримала гострі напруження, спричинені численними потрясіннями", - додала Георгієва.

Таку стійкість вона пояснила чотирма причинами: покращенням фундаментальних політичних показників; адаптивністю приватного сектору; менш суворими тарифними наслідками; сприятливими фінансовими умовами.

"Світ уникнув сповзання в торговельну війну за принципом "око за око", поки що", - додала глава Фонду.

Водночас за її словами, економічний вплив нової тарифної політики президента США проявить себе пізніше.