Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Глава МВФ дала коротку відповідь про стан світової економіки

 

Світова економіка продемонструвала стійкість до гострих напружень, повʼязаних насамперед зі зривами в глобальній торгівлі, не впавши в рецесію, як побоювалися на початку року. Втім, негативні наслідки можуть ще проявитися пізніше.

Про це 8 жовтня заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва під час виступу перед щорічними зборами МВФ і Світового банку, передає Укрінформ.

"Як справляється світова економіка? Коротка відповідь: краще, ніж побоювалися, але гірше, ніж нам потрібно", - розповіла глава МВФ.

"Усі ознаки вказують на те, що світова економіка загалом витримала гострі напруження, спричинені численними потрясіннями", - додала Георгієва.

Таку стійкість вона пояснила чотирма причинами: покращенням фундаментальних політичних показників; адаптивністю приватного сектору; менш суворими тарифними наслідками; сприятливими фінансовими умовами.

"Світ уникнув сповзання в торговельну війну за принципом "око за око", поки що", - додала глава Фонду.

Водночас за її словами, економічний вплив нової тарифної політики президента США проявить себе пізніше.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4024
  0,0866
 0,21
EUR
 1
 48,1386
  0,0356
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1247  0,12 0,29 41,6628  0,15 0,37
EUR 48,0116  0,12 0,25 48,6447  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,01 0,02 41,4950  0,01 0,01
EUR 48,1300  0,12 0,25 48,1650  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес