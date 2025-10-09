Фінансові новини
09.10.25
- 12:52
RSS
мапа сайту
ЄС знову не зміг ухвалити 19-й пакет санкцій проти РФ. Заблокували Словаччина й Австрія
10:52 09.10.2025 |
Європейський Союз погодив обмеження поїздок для російських дипломатів і заборону імпорту зрідженого газу, але поки що не ухвалив 19-й пакет санкцій проти РФ через Австрію та Словаччину. Про це повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк і Euobserver з посиланням на поінформовані джерела.
Згідно з новими правилами, російські дипломати будуть змушені отримувати дозвіл на перетин внутрішніх кордонів ЄС у межах спеціального режиму повідомлення, що погодили посли ЄС у Брюсселі 8 жовтня.
Водночас Австрія все ще вимагає юридичних уточнень щодо деталей цього механізму, але, за даними Euobserver, питання планують вирішити найближчими днями.
Жодна з 26 інших країн-членів ЄС не підтримала австрійську пропозицію. Понад десять держав, серед яких і Німеччина, різко виступили проти цієї ідеї. Тепер Австрія має або відмовитися від цієї вимоги, або накласти вето на весь 19-й пакет санкцій.
За даними видання, представник Словаччини відмовився підтримати нові санкції, заявивши, що політика ЄС щодо зміни клімату шкодить автомобільній промисловості країни.
Іспанія закликала до "кращої координації" між планами з відмови від викопного палива й антиросійськими санкціями, однак не блокувала ухвалення пакета.
Дипломати очікують, що Словаччина зрештою змінить позицію до зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 20 жовтня або саміту ЄС 23 жовтня, тоді як позиція Австрії залишається невизначеною.
Трамп оголосив, що Ізраїль і ХАМАС підписали «перший етап мирного плану»
Залужний розкритикував медіа за поширення інформації про його нібито підготовку до виборів: Дуже шкода
Членство в ЄС і фінансова підтримка: Уряд визначив критерії для країн, з якими буде доступне множинне громадянство
Рада не змогла призначити суддів КС
