Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС знову не зміг ухвалити 19-й пакет санкцій проти РФ. Заблокували Словаччина й Австрія

 

Європейський Союз погодив обмеження поїздок для російських дипломатів і заборону імпорту зрідженого газу, але поки що не ухвалив 19-й пакет санкцій проти РФ через Австрію та Словаччину. Про це повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк і Euobserver з посиланням на поінформовані джерела.

Згідно з новими правилами, російські дипломати будуть змушені отримувати дозвіл на перетин внутрішніх кордонів ЄС у межах спеціального режиму повідомлення, що погодили посли ЄС у Брюсселі 8 жовтня.

Водночас Австрія все ще вимагає юридичних уточнень щодо деталей цього механізму, але, за даними Euobserver, питання планують вирішити найближчими днями.

Жодна з 26 інших країн-членів ЄС не підтримала австрійську пропозицію. Понад десять держав, серед яких і Німеччина, різко виступили проти цієї ідеї. Тепер Австрія має або відмовитися від цієї вимоги, або накласти вето на весь 19-й пакет санкцій.

За даними видання, представник Словаччини відмовився підтримати нові санкції, заявивши, що політика ЄС щодо зміни клімату шкодить автомобільній промисловості країни.

Іспанія закликала до "кращої координації" між планами з відмови від викопного палива й антиросійськими санкціями, однак не блокувала ухвалення пакета.

Дипломати очікують, що Словаччина зрештою змінить позицію до зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 20 жовтня або саміту ЄС 23 жовтня, тоді як позиція Австрії залишається невизначеною.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4024
  0,0866
 0,21
EUR
 1
 48,1386
  0,0356
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1247  0,12 0,29 41,6628  0,15 0,37
EUR 48,0116  0,12 0,25 48,6447  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,01 0,02 41,4950  0,01 0,01
EUR 48,1300  0,12 0,25 48,1650  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес