Китай посилює експортний контроль у сфері рідкоземельних металів
10:45 09.10.2025 |
Влада Китаю посилила експортний контроль у сфері критично важливої мінеральної сировини, пише The Wall Street Journal із посиланням на заяву міністерства торгівлі країни.
Іноземні постачальники тепер мають отримувати дозволи на експорт низки товарів з деякими рідкісноземельними металами (РЗМ), що походять з Китаю, якщо на них припадає не менше 0,1% загальної вартості товару. Товари, вироблені з використанням певних технологій з КНР, також будуть предметом експортного контролю. Обидва обмеження поширюються на товари, випущені за межами країни.
Експортні заявки на товари військового призначення здебільшого схвалюватися не будуть, а ліцензії, пов'язані з напівпровідниковими матеріалами та розвитком штучного інтелекту, видаватимуть в індивідуальному порядку, заявило міністерство торгівлі.
Крім того, структурам із китайського списку експортного контролю, включно з їхніми дочірніми підприємствами і компаніями, в яких вони володіють мажоритарною часткою, у більшості випадків не дозволять експорт товарів і технологій подвійного призначення.
Нові заходи контролю охоплюють технології, що використовуються у видобутку, виплавці та інших процесах обробки РЗМ. Деякі з них набувають чинності негайно, інші - 1 грудня.
Мінторг пояснив їхнє запровадження тим, що деякі іноземні організації та фізичні особи передавали або постачали РЗМ китайського походження структурам, залученим до військової та інших чутливих сфер, що завдає серйозної шкоди і становить потенційну загрозу національній безпеці Китаю.
