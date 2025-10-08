Фінансові новини
Швейцарія обмежить статус захисту для українців із семи західних областей
16:34 08.10.2025 |
Швейцарія вирішила з 1 листопада обмежити надання статусу захисту (Status S) для українських біженців, що походять із семи західних областей України.
Про це, як пише "Європейська правда", інформує SRF.
Федеральна рада Швейцарії вирішила з 1 листопада змінити підхід до надання статусу захисту українцям.
Оскільки в Україні "стійка стабілізація... у середньостроковій перспективі не видається реалістичною", швейцарський уряд і надалі надаватиме українцям статус захисту. Проте, парламент Швейцарії вимагав розрізняти регіони України, повернення до яких вважається прийнятним, і тими, куди повернення є неприйнятним.
Таким чином уряд Швейцарії виконує цю вимогу і вважає прийнятним повернення українців до Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.
Нові правила набудуть чинності з 1 листопада цього року. Ті, хто вже отримав статус захисту, не підпадають під нові обмеження.
Федеральна рада також вирішила, що статус захисту буде скасовано не раніше початку березня 2027 року.
"Щоб зрозуміти масштаб: серед біженців, які зараз перебувають у Швейцарії та мають статус захисту, лише трохи більше 10% походять із тих регіонів, які федеральна влада нині вважає безпечними", - зазначив редактор SRF Домінік Маєр.
Державний секретаріат з питань міграції (SEM) і надалі перевірятиме кожну заяву українців індивідуально. Якщо SEM відхилить клопотання про захист, оскільки особа походить із регіону, куди повернення вважається прийнятним, буде ухвалено рішення про видворення.
Якщо ж у конкретному випадку виконання такого рішення виявиться юридично неможливим або індивідуально неприйнятним, особу тимчасово залишать у Швейцарії.
Українці, які за новими правилами більше не зможуть отримати статус захисту, можуть подати заяву про надання притулку. Крім того, вони можуть виїхати до однієї з країн ЄС.
Нагадаємо, у вересні у ЄС схвалили рекомендації щодо виходу українців зі статусу тимчасового захисту.
