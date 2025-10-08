J&J отримала один з найбільших штрафів в історії США

У Лос-Анджелесі присяжні зобов'язали компанію Johnson & Johnson виплатити 966 мільйонів доларів у справі про рак, спричинений дитячою присипкою з тальком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Жінка, Мей Мур, мешканка Каліфорнії, померла у 2021 році у віці 88 років. Родина подала позов того ж року, стверджуючи, що дитяча присипка з тальком від J&J містила волокна азбесту, що спричинили рідкісну форму раку. Присяжні постановили виплатити 16 мільйонів доларів як компенсаційні збитки та 950 мільйонів доларів як штрафні збитки.

Слід зазначити, що розмір штрафних збитків може бути зменшений на апеляції, адже Верховний суд США вказує, що вони зазвичай не повинні перевищувати дев'ятикратного розміру компенсаційних збитків.

У компанії заявили, що планують негайно оскаржити вердикт, назвавши його «несправедливим та неконституційним». Ерик Хаас, віцепрезидент J&J з правових питань, стверджує, що адвокати родини Мур базували свої аргументи на «сумнівній науці». J&J наполягає, що їхні продукти безпечні, не містять азбесту і не викликають рак.

Компанія припинила продаж талькової присипки в США у 2020 році, замінивши її продукт на кукурудзяний крохмаль. Мезотеліома, нагадаємо, пов'язана з впливом азбесту.

Адвокат родини Мур Трей Бренем після вердикту зазначив, що сподівається, що Johnson & Johnson нарешті визнає відповідальність за ці безглузді смерті.

На сьогодні проти J&J подано понад 67 000 позовів, у яких люди стверджують, що після використання дитячої присипки та інших талькових продуктів захворіли на рак. Більшість справ стосуються раку яєчників, а випадки мезотеліоми складають меншу частку.

Раніше компанія намагалася вирішити спір через процедуру банкрутства, але федеральні суди тричі відхилили ці пропозиції. Деякі справи щодо мезотеліоми вже були врегульовані, проте загальнонаціональної угоди не досягнуто, і багато позовів продовжують розглядатися у судах штатів.

Протягом останнього року J&J зазнав кількох значних вердиктів у справах щодо мезотеліоми, але компанія також вигравала окремі судові процеси, включно з недавньою справою у Південній Кароліні, де присяжні визнали компанію не винною. Компанії вдавалося зменшувати розмір виплат на апеляціях, як, наприклад, у справі в Орегоні, де суддя дозволив перегляд вердикту на $260 мільйонів і призначив новий судовий розгляд.