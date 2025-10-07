Фінансові новини
- |
- 07.10.25
- |
- 23:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Данія хоче обмежити соцмережі для дітей до 15 років
18:03 07.10.2025 |
Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час звернення до парламенту у вівторок оголосила про намір уряду заборонити "деякі соціальні мережі" для дітей та підлітків віком до 15 років.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ritzau.
Фредеріксен у зверненні сказала, що обмеження на соцмережі в Данії повинне бути до 15 років, при цьому з 13 років батьки повинні мати можливість дозволити дітям користуватися цими мережами.
"Мобільні телефони та соціальні мережі крадуть дитинство наших дітей", - сказала прем'єрка Данії.
Вона водночас не уточнила, про які саме соціальні мережі йдеться і як заборона буде працювати на практиці.
Відповідний законопроєкт про віковий ценз для соцмереж не був включений до законодавчої програми уряду Данії на наступний парламентський рік. Це зменшує його шанси на ухвалення до наступних виборів, які мають відбутися до 1 листопада 2026 року.
В останні місяці деякі країни Євросоюзу публічно заявили про прагнення обмежити доступ дітей до соцмереж. Лідером у цьому процесі є Франція, чий президент Емманюель Макрон чи не першим заявив про бажання заборонити соціальні мережі для дітей до 15 років.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також підтримала заклик встановити мінімальний вік для доступу до соціальних мереж.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026р до 2%
|Україна почала використовувати дешеві протидронові ракети Thales – ЗМІ
|Трамп заявив, що «майже» ухвалив рішення, чи постачати ракети «Томагавк» Україні
|Українські оборонні компанії запустять спільні виробничі проєкти в Данії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Bloomberg: Атаки дронів по НПЗ змусили Росію експортувати нафту на межі можливостей
|Фінляндія хоче ввести мита на весь російський імпорт, – МЗС
|Данія хоче обмежити соцмережі для дітей до 15 років
|У Росії різко зросли ціни на автомобілі та «паралельний імпорт»
|У ЄС пропонують запровадити обмеження проти фірм, які видають документи про національну приналежність танкерів
|Рада ЄС затвердить нові правила позбавлення безвізу з Євросоюзом 17 листопада
|Українські яйця вийшли в лідери у Британії, але дехто б'є на сполох
Бізнес
|ЄС просуває нову ШІ-стратегію, щоб зменшити залежність від США та Китаю
|ЄС хоче впровадити єдині правила для стартапів, аби сприяти їхньому розвитку
|Складність біткоїн-майнінгу знову оновила історичний максимум
|Нідерландський суд зобов’язав Meta змінити стрічки Facebook та Instagram
|Акціонери Tesla закликали відхилити безпрецедентний пакет виплат Маску на $1 трлн
|«Зоряна брама» OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
|Apple призупиняє розробку Vision Air і зосереджується на смарт-окулярах