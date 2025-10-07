NYT: Пентагон зняв вимогу зі ЗМІ погоджувати дані перед публікацією

Міністерство оборони США пом'якшило й уточнило свої нові обмеження на доступ преси до Пентагону після більш ніж двотижневих переговорів із національними новинними організаціями.

Про це йдеться у публікації The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з новими правилами, журналісти, яким потрібна акредитація для доступу до Пентагону, не потребуватимуть схвалення міністерства перед публікацією статей з інформацією, яка не була офіційно оприлюднена.

"Представники ЗМІ не зобов'язані надавати свої матеріали" в міністерство перед публікацією, йдеться в новому проєкті.

Водночас у проєкті викладено правила, згідно з якими журналістів можуть визнати "загрозою безпеці" і позбавити акредитації.

Новинні агентства, які бажають отримати доступ до Пентагону, матимуть тиждень на те, щоб ознайомитися з політикою та ухвалити рішення про її підписання. Відмова від підписання може позбавити їх акредитації для доступу в Пентагон.

Підписуючи політику, репортер визнає додані правила і процедури, "навіть якщо не погоджується з такими правилами і процедурами".

У вересні ЗМІ писали, що Пентагон повідомив низці видань, що надалі їхні акредитовані кореспонденти зобов'язані погоджувати публікацію будь-якої отриманої у відомстві інформації.

На додачу кореспондентів повідомили про встановлення обмежень на пересування всередині будівлі Пентагону.

Ці зміни занепокоїли медіаюристів. У листі до Пентагону від 22 вересня Комітет репортерів за свободу преси стверджував, що правила містять неоднозначні формулювання щодо обов'язків журналістів, зокрема вимогу отримувати дозвіл уряду на статті, які містять навіть незасекречену інформацію.

У лютому Білий дім заборонив журналістам Associated Press доступ до Овального кабінету та президентського борту Air Force One через відмову використовувати географічну назву "Американська затока".

У квіті Федеральний суддя зобов'язав Білий дім поновити участь Associated Press у президентському пулі журналістів.

Також Трамп подав позов проти The New York Times на 15 млрд доларів за буцімто наклеп; наразі суд відхилив його через невідповідність юридичним вимогам.