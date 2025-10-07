Фінансові новини
- |
- 07.10.25
- |
- 16:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
NYT: Пентагон зняв вимогу зі ЗМІ погоджувати дані перед публікацією
15:56 07.10.2025 |
Міністерство оборони США пом'якшило й уточнило свої нові обмеження на доступ преси до Пентагону після більш ніж двотижневих переговорів із національними новинними організаціями.
Про це йдеться у публікації The New York Times, повідомляє "Європейська правда".
Згідно з новими правилами, журналісти, яким потрібна акредитація для доступу до Пентагону, не потребуватимуть схвалення міністерства перед публікацією статей з інформацією, яка не була офіційно оприлюднена.
"Представники ЗМІ не зобов'язані надавати свої матеріали" в міністерство перед публікацією, йдеться в новому проєкті.
Водночас у проєкті викладено правила, згідно з якими журналістів можуть визнати "загрозою безпеці" і позбавити акредитації.
Новинні агентства, які бажають отримати доступ до Пентагону, матимуть тиждень на те, щоб ознайомитися з політикою та ухвалити рішення про її підписання. Відмова від підписання може позбавити їх акредитації для доступу в Пентагон.
Підписуючи політику, репортер визнає додані правила і процедури, "навіть якщо не погоджується з такими правилами і процедурами".
У вересні ЗМІ писали, що Пентагон повідомив низці видань, що надалі їхні акредитовані кореспонденти зобов'язані погоджувати публікацію будь-якої отриманої у відомстві інформації.
На додачу кореспондентів повідомили про встановлення обмежень на пересування всередині будівлі Пентагону.
Ці зміни занепокоїли медіаюристів. У листі до Пентагону від 22 вересня Комітет репортерів за свободу преси стверджував, що правила містять неоднозначні формулювання щодо обов'язків журналістів, зокрема вимогу отримувати дозвіл уряду на статті, які містять навіть незасекречену інформацію.
У лютому Білий дім заборонив журналістам Associated Press доступ до Овального кабінету та президентського борту Air Force One через відмову використовувати географічну назву "Американська затока".
У квіті Федеральний суддя зобов'язав Білий дім поновити участь Associated Press у президентському пулі журналістів.
Також Трамп подав позов проти The New York Times на 15 млрд доларів за буцімто наклеп; наразі суд відхилив його через невідповідність юридичним вимогам.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026р до 2%
ТОП-НОВИНИ
|Україна почала використовувати дешеві протидронові ракети Thales – ЗМІ
|Трамп заявив, що «майже» ухвалив рішення, чи постачати ракети «Томагавк» Україні
|Українські оборонні компанії запустять спільні виробничі проєкти в Данії
|Зобов'язання перед МВФ: Україна знову зриває строки обрання нового голови Митниці, – Forbes
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Українські яйця вийшли в лідери у Британії, але дехто б'є на сполох
|NYT: Пентагон зняв вимогу зі ЗМІ погоджувати дані перед публікацією
|Добробут 1% найбагатших американців досяг рекордних $52 трлн у II кв.
|Молдова стала частиною європейської системи платежів SEPA
|FT: ЄС досяг згоди, щоб обмежити поїздки російських дипломатів
|Україна почала використовувати дешеві протидронові ракети Thales – ЗМІ
Бізнес
|ЄС просуває нову ШІ-стратегію, щоб зменшити залежність від США та Китаю
|ЄС хоче впровадити єдині правила для стартапів, аби сприяти їхньому розвитку
|Складність біткоїн-майнінгу знову оновила історичний максимум
|Нідерландський суд зобов’язав Meta змінити стрічки Facebook та Instagram
|Акціонери Tesla закликали відхилити безпрецедентний пакет виплат Маску на $1 трлн
|«Зоряна брама» OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
|Apple призупиняє розробку Vision Air і зосереджується на смарт-окулярах