Данія посилює перевірки нафтових танкерів, щоб зупинити «тіньовий флот» РФ

Данія посилює контроль за нафтовими танкерами, що проходять через її води, на тлі зусиль Європи з протидії російському "тіньовому флоту", який допомагає Кремлю обходити санкції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві уряду Данії.

Згідно з повідомленням, данська сторона приділятиме особливу увагу старим суднам, які часто використовуються "тіньовим флотом" і які становлять екологічну загрозу через свій поганий стан.

Як зазначив міністр охорони довкілля Данії Магнус Хеуніке, через данські територіальні води проходить значна кількість застарілих танкерів.

"Тому ми посилюємо контроль за дотриманням основних екологічних норм, щоб ефективніше і послідовніше боротися з танкерами і російським тіньовим флотом", - додав він.

Своєю чергою міністр промисловості Мортен Бодсков наголосив на необхідності зупинити військову машину господаря Кремля Владіміра Путіна.

"Ми використаємо все, що є в нашому розпорядженні... наші органи влади зараз посилюють контроль, щоб ми могли захистити Данію та данські води", - сказав міністр.

Надалі Морська адміністрація у співпраці з Агентством з охорони навколишнього середовища буде проводити більше екологічних перевірок суден, щоб переконатися, що вони відповідають екологічним нормам. Ці заходи мають забезпечити дотримання суднами правил охорони навколишнього середовища.

Одночасно до кінця року Данія впровадить вимірювання вмісту сірки в судновому паливі.

Як зазначили в уряді Данії, інформація, зібрана в результаті цих заходів, може бути використана в міжнародній співпраці щодо боротьби з "тіньовим флотом", в тому числі в роботі над списком конкретних суден, що підлягають санкціям.

Нещодавно французький президент Емманюель Макрон сказав, що держави Європи почнуть перешкоджати суднам з "тіньового флоту" Росії, коли ті увійдуть у їхні води.

Своєю чергою в Естонії заявили, що діяльність російського "тіньового флоту" в Балтійському морі стає дедалі небезпечнішою, і її обмеження суттєво підвищило б безпеку регіону.