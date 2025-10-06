Мита Трампа показали перший відчутний ефект на гаманцях американців

Витрати на мита вже починають підштовхувати догори ціни на споживчі товари в США - від банок супу до автозапчастин, - навіть попри те, що загальна інфляція зростає помірними темпами.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

За даними Бюро статистики праці США, за шість місяців до серпня ціни на аудіотехніку зросли на 14%, на сукні - на 8%, а на інструменти, фурнітуру та витратні матеріали - на 5%. Більшість таких товарів є імпортними.

"За останні два роки інфляція товарів була майже нульовою. Ми починаємо бачити, як вона повільно зростає", - сказав Марк Меттюс, головний економіст Національної федерації роздрібної торгівлі.

Президент Дональд Трамп шокував ринки шість місяців тому, оголосивши масштабні "взаємні" мита майже на всі країни. Утім, торговельні війни поки що виявилися менш руйнівними, ніж побоювалися багато економістів: у серпні загальна інфляція в США становила 2,9%.

Деякі ритейлери прискорили імпорт, щоб встигнути до набуття чинності мит. Інші захищають маржу, підвищуючи ціни на окремі позиції, але не на всі. Компанія Costco, мережа клубних складів, зменшила свою вразливість до мита, виставляючи менше імпортованих товарів до зимових свят - наприклад, іграшок і декорацій, - а торговий простір, який звільнився, заповнила дорожчими товарами на кшталт саун і дворових сараїв, розповів минулого тижня аналітикам генеральний директор Рон Вакріс.

Але дедалі більше компаній відкрито говорять про підвищення цін, компенсуючи вищі витрати на імпортні товари, які становлять трохи більше десятої частини споживчих витрат у США.

Головний економіст Citigroup Натан Шітс оцінює, що зараз американські споживачі оплатили лише 30-40% вартості мит, тоді як близько двох третин тягаря несуть компанії. Але, за його прогнозом, найближчими місяцями частка, що припадає на споживачів, зросте до 60%.