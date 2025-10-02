Фінансові новини
Величезні черги вантажівок: Казахстан почав масштабно перевіряти товари з Китаю до РФ
12:05 02.10.2025 |
Митниця Казахстану почала оглядати 99% вантажних автомобілів, що везуть з Китаю до Росії товари, які можуть підпадати під санкції.
Про це пише російське видання "Комерсант".
В результаті з середини вересня на казахсько-російському кордоні утворилася багатокілометрова черга.
"Багато перевізників, побоюючись потрапити під огляд, повертають у відстійники, щоб "зачекати кращого моменту", - зазначив заступник керівника відділу логістики СЛК Максим Ємелін. За його словами, вантажі, які не підпадають під санкції, в середньому проходять кордон за 3-5 днів, що також довше, ніж було раніше.
Труднощі з проходженням вантажів через кордон Казахстану пов'язані з посиленням контролю на прикордонних переходах - митники виявляють недобросовісних вантажовідправників і перевізників, каже директор з міжнародних транспортних операцій FM Logistic в Росії Ярослав Білоусов.
За даними Білоусова, на цей час машини поруч з прикордонними переходами зайняли всі найближчі парковки і стоять на узбіччях.
Всього, за даними "Комерсанту", на кордоні Казахстану і Росії накопичилося близько 7,5 тис. вантажівок.
