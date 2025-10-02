Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Величезні черги вантажівок: Казахстан почав масштабно перевіряти товари з Китаю до РФ

Величезні черги вантажівок: Казахстан почав масштабно перевіряти товари з Китаю до РФ

 

Митниця Казахстану почала оглядати 99% вантажних автомобілів, що везуть з Китаю до Росії товари, які можуть підпадати під санкції.

Про це пише російське видання "Комерсант".

В результаті з середини вересня на казахсько-російському кордоні утворилася багатокілометрова черга.

"Багато перевізників, побоюючись потрапити під огляд, повертають у відстійники, щоб "зачекати кращого моменту", - зазначив заступник керівника відділу логістики СЛК Максим Ємелін. За його словами, вантажі, які не підпадають під санкції, в середньому проходять кордон за 3-5 днів, що також довше, ніж було раніше.

Труднощі з проходженням вантажів через кордон Казахстану пов'язані з посиленням контролю на прикордонних переходах - митники виявляють недобросовісних вантажовідправників і перевізників, каже директор з міжнародних транспортних операцій FM Logistic в Росії Ярослав Білоусов.

За даними Білоусова, на цей час машини поруч з прикордонними переходами зайняли всі найближчі парковки і стоять на узбіччях.

Всього, за даними "Комерсанту", на кордоні Казахстану і Росії накопичилося близько 7,5 тис. вантажівок.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2215
  0,0795
 0,19
EUR
 1
 48,3734
  0,0706
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9623  0,08 0,20 41,4700  0,04 0,10
EUR 48,1884  0,12 0,24 48,8255  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2950  0,08 0,18 41,3050  0,05 0,13
EUR 48,5000  0,06 0,12 48,5300  0,05 0,10

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес