Величезні черги вантажівок: Казахстан почав масштабно перевіряти товари з Китаю до РФ

Митниця Казахстану почала оглядати 99% вантажних автомобілів, що везуть з Китаю до Росії товари, які можуть підпадати під санкції.

Про це пише російське видання "Комерсант".

В результаті з середини вересня на казахсько-російському кордоні утворилася багатокілометрова черга.

"Багато перевізників, побоюючись потрапити під огляд, повертають у відстійники, щоб "зачекати кращого моменту", - зазначив заступник керівника відділу логістики СЛК Максим Ємелін. За його словами, вантажі, які не підпадають під санкції, в середньому проходять кордон за 3-5 днів, що також довше, ніж було раніше.

Труднощі з проходженням вантажів через кордон Казахстану пов'язані з посиленням контролю на прикордонних переходах - митники виявляють недобросовісних вантажовідправників і перевізників, каже директор з міжнародних транспортних операцій FM Logistic в Росії Ярослав Білоусов.

За даними Білоусова, на цей час машини поруч з прикордонними переходами зайняли всі найближчі парковки і стоять на узбіччях.

Всього, за даними "Комерсанту", на кордоні Казахстану і Росії накопичилося близько 7,5 тис. вантажівок.