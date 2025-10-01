Фінансові новини
Данія каже, що США також допоможуть із захистом від невідомих дронів
23:21 30.09.2025
Як пише "Європейська правда", про це на Х повідомило Міністерство оборони Данії.
Данське оборонне відомство висловило США подяку за "підтримку в боротьбі з дронами" у зв'язку з майбутнім самітом Європейського Союзу в Копенгагені.
"Американська підтримка є виявом тісної трансатлантичної співпраці, яка також відіграє важливу роль у боротьбі з гібридними атаками", - додали там.
1 жовтня столиця Данії прийматиме засідання Європейської ради, а слідом за ним - саміт Європейської політичної спільноти.
Франція, Німеччина і Швеція заявили в понеділок, що відправлять військовослужбовців і системи протидії безпілотникам в Данію для посилення безпеки на європейських самітах в Копенгагені цього тижня.
До них долучаться також Фінляндія, Нідерланди, Норвегія та Польща.
Раніше стало відомо, що українські військові почали розгортати місію у Данії, щоб ділитися з колегами досвідом України у протидії ворожим безпілотникам.
|
|
