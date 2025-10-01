Авторизация

Данія каже, що США також допоможуть із захистом від невідомих дронів

 
Сполучені Штати приєднаються до низки європейських країн, які допоможуть Данії протидіяти невідомим безпілотникам під час важливих міжнародних заходів у країні.

Як пише "Європейська правда", про це на Х повідомило Міністерство оборони Данії.

Данське оборонне відомство висловило США подяку за "підтримку в боротьбі з дронами" у зв'язку з майбутнім самітом Європейського Союзу в Копенгагені.

"Американська підтримка є виявом тісної трансатлантичної співпраці, яка також відіграє важливу роль у боротьбі з гібридними атаками", - додали там.

1 жовтня столиця Данії прийматиме засідання Європейської ради, а слідом за ним - саміт Європейської політичної спільноти.

Франція, Німеччина і Швеція заявили в понеділок, що відправлять військовослужбовців і системи протидії безпілотникам в Данію для посилення безпеки на європейських самітах в Копенгагені цього тижня.

До них долучаться також Фінляндія, Нідерланди, Норвегія та Польща.

Раніше стало відомо, що українські військові почали розгортати місію у Данії, щоб ділитися з колегами досвідом України у протидії ворожим безпілотникам.
Ключові теги: Данія, США
 

