НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Лондоні засудили «королеву біткоїна»: конфісковано BTC на $7,3 млрд

 

У Лондоні завершився гучний процес, пов'язаний з біткоїнами, над громадянкою Китаю Чжімінь Цян, відомою під ім'ям Яді Чжан. Жінку визнано винною у відмиванні коштів після багатомільярдної шахрайської афери.

Йдеться про рекордне вилучення криптовалюти вартістю понад £5,5 млрд ($7,3 млрд) - найбільше за всю історію світових правоохоронних практик. Підприємниця обіцяла інвесторам фантастичні прибутки - від 100% до 300% вкладених коштів. Її компанія зібрала близько 40 млрд юанів від понад 128 тисяч людей.

Рекламуючи біткоїн як "цифрове золото", Чжан швидко здобула славу та отримала прізвисько "Bitcoin Queen". Схема діяла з 2014 по 2017 рік у Китаї, який зараз навіть офіційно розглядає можливість введення крипто-юаня. Та після краху піраміди шахрайка конвертувала гроші у криптовалюту та втекла до Великої Британії.

У 2018 році поліція Лондона отримала інформацію про рух підозрілих активів. Слідчі виявили 61 тисячу біткоїнів, які спершу оцінювалися у сотні мільйонів фунтів. Але різке зростання курсу зробило цю справу ще більш вражаючою: сьогодні вартість вилученого сягає понад £5,5 млрд. Для порівняння, попередній рекорд - конфіскація 94 тисяч біткоїнів у США після злому біржі Bitfinex у 2016 році - становив "лише" $3,6 млрд на момент арешту активів. А нещодавний злам швейцарської крипто-платформи SwissBorg приніс зловмисникам $4,1 млн.

Після втечі до Британії Чжан намагалася "відмити" гроші через купівлю нерухомості. Допомагала їй спільниця Цзян Вень, яку раніше засудили до шести років і восьми місяців ув'язнення. Саму "королеву біткоїна" заарештували у 2018 році, після чого розслідування тривало кілька років. Поліція тісно співпрацювала з китайськими правоохоронцями, збираючи докази шахрайського походження коштів.

Керівник підрозділу економічних та кіберзлочинів лондонської поліції Вілл Лайн назвав справу "однією з найбільших операцій з протидії відмиванню грошей у британській історії" та прикладом того, як міжнародна взаємодія допомагає розкривати фінансові злочини.
Ця історія має ще й ширший контекст: криптовалюти, що позиціонуються як незалежний та децентралізований інструмент, дедалі частіше стають полем для масштабних шахрайств.

Для інвесторів урок очевидний: "золоті гори" і обіцянки надприбутків у криптосекторі майже завжди приховують пастку. І хоча держави поступово навчаються вилучати навіть цифрові активи, шанс повернути гроші жертвам залишається мінімальним.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Британія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1420
  0,1756
 0,43
EUR
 1
 48,3028
  0,1380
 0,28

Курс обміну валют на вчора, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9828  0,15 0,37 41,5459  0,09 0,21
EUR 48,1672  0,05 0,10 48,8555  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0800  0,18 0,42 41,1100  0,17 0,42
EUR 48,1900  0,25 0,52 48,2300  0,25 0,51

Бізнес