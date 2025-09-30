Авторизация

Чехія заборонила в’їзд російським дипломатам без акредитації

 

Уряд Чеської Республіки заборонив в'їзд до країни російським дипломатам і власникам службових паспортів, які не мають національної акредитації, обмеження діятиме в міжнародних аеропортах Чехії, повідомив міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

"За моєю пропозицією уряд сьогодні заборонив в'їзд до Чеської Республіки російським дипломатам і власникам службових паспортів, які не мають національної акредитації в Чеській Республіці", - написав він у соціальній мережі Х у вівторок.

Ліпавський зазначив, що цей захід діє в міжнародних аеропортах.

"Кількість диверсійних операцій зростає, і ми не будемо ризикувати використанням агентів під дипломатичним прикриттям. Ми подаємо приклад іншим країнам, і я продовжуватиму домагатися максимально послідовних заходів на рівні всієї Шенгенської зони", - наголосив він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Чехія, Росія
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1420
  0,1756
 0,43
EUR
 1
 48,3028
  0,1380
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9828  0,15 0,37 41,5459  0,09 0,21
EUR 48,1672  0,05 0,10 48,8555  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0800  0,18 0,42 41,1100  0,17 0,42
EUR 48,1900  0,25 0,52 48,2300  0,25 0,51

