Фінансові новини
- |
- 30.09.25
- |
- 21:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Чехія заборонила в’їзд російським дипломатам без акредитації
16:56 30.09.2025 |
Уряд Чеської Республіки заборонив в'їзд до країни російським дипломатам і власникам службових паспортів, які не мають національної акредитації, обмеження діятиме в міжнародних аеропортах Чехії, повідомив міністр закордонних справ Ян Ліпавський.
"За моєю пропозицією уряд сьогодні заборонив в'їзд до Чеської Республіки російським дипломатам і власникам службових паспортів, які не мають національної акредитації в Чеській Республіці", - написав він у соціальній мережі Х у вівторок.
Ліпавський зазначив, що цей захід діє в міжнародних аеропортах.
"Кількість диверсійних операцій зростає, і ми не будемо ризикувати використанням агентів під дипломатичним прикриттям. Ми подаємо приклад іншим країнам, і я продовжуватиму домагатися максимально послідовних заходів на рівні всієї Шенгенської зони", - наголосив він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
|Президентка Єврокомісії: Домовилися з Україною про два мільярди євро на дрони
|Зеленський анонсував експорт деяких видів зброї до США, Європи, Близького Сходу, Африки
|У МО заявили, що Україна очікує шведські винищувачі Gripen
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|ЗМІ: США розмістили "мисливців за підводними човнами" ближче до кордону РФ
|У Росії рекордсменом за збитками став виробник чіпів – Forbes
|Наслідки ударів українських дронів: Росія запровадила повну заборону на експорт бензину до кінця року
|Качка розповів подробиці, як відбувався процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
|Чехія заборонила в’їзд російським дипломатам без акредитації
|Колишня учасниця рейтингу Forbes 30 Under 30 отримала сім років за шахрайство
Бізнес
|Anthropic укладе мирову угоду на $1,5 млрд за позовом про порушення авторських прав
|Трамп закликає звільнити свою політичну опонентку з Microsoft
|Трампівська угода: половина заробітку TikTok у США лишиться китайцям
|Камера Apple iPhone 17 Pro увірвалася в трійку DxOMark та посунула Vivo X200 Ultra
|Під час купівлі нових авто українці отримуватимуть інформацію про витрати палива та рівень викидів - Свириденко
|Анонсовано Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro — 11.2" дисплей, Snapdragon, HyperOS і Dolby Atmos
|Смартфони Xiaomi 17 представлені офіційно: чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, додатковий екран та великі батареї