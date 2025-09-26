Туреччина та США підписали меморандум про співпрацю у сфері ядерної енергетики, повідомив голова Міненерго Туреччини Алпарслан Байрактар.

«За підсумками зустрічі у присутності лідерів та держсекретаря США Марко Рубіо ми підписали меморандум про взаєморозуміння в сфері стратегічного цивільного ядерно-технічного співробітництва. Сподіваюся, що робота, яка проводитиметься в рамках угоди, принесе взаємну вигоду обом країнам у майбутньому», - написав він у соцмережі Х.

Американська сторона наразі подробиць меморандуму не повідомляла.

Президент США Дональд Трамп сьогодні у Білому домі провів зустріч з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом. Перед переговорами він припустив, що Вашингтон може скасувати санкції проти турецької оборонної промисловості, які були запроваджені через укладення багатомільярдного контракту на закупівлю російської протиракетної системи С-400.