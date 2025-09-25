Канаді бракує ресурсів для підтримки санкційної політики

Уряду Канади критично не вистачає ресурсів для ефективного впровадження санкційної політики.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Canadian Press із посиланням на внутрішній звіт МЗС.

"Нагальність й частота запровадження нових санкційних пакетів чинить значний тиск на операційну діяльність, обмежує спроможність проводити аналіз для їх розширення та створює юридичні ризики", - йдеться у звіті.

Зазначається, що санкційний департамент було створено в МЗС Канади у 2018-му році й розширено в 2023-му на тлі суттєвого нарощування застосування санкцій після повномасштабного вторгнення Росії до України. "У звіті стверджується, що через "гострий брак персоналу" санкційний департамент неспроможний вчасно реагувати на запити про надання винятків й виключення із санкційних переліків", - пише Canadian Press.

Ці проблеми можуть в майбутньому наразити уряд на судові позови. "У МЗС визнали, що до національного санкційного режиму виникатиме більше запитань, коли Канада стане першою державою, що конфіскує майно відомих росіян - приміром, великий транспортний літак, запаркований у аеропорту Торонто, - для фінансування воєнних зусиль України", - наголошується у статті.

Нагадаємо, уряд Канади у травні оголосив про початок процесу конфіскації на користь України російського літака АН-124, який вже три роки перебуває під арештом у Торонто.

Додамо, що цей літак прилетів до Торонто напередодні початку російського повномасштабного вторгнення до України, й не зміг вчасно вилетіти, коли Канада закрила свій авіаційний простір для російського транспорту. Відтоді він стоїть у міжнародному аеропорту Торонто, якому винен сотні тисяч долар за простій.

Як відомо, Канада першою серед членів G7 ухвалила законодавство, яке дозволяє їй конфісковувати майно російських підсанкційних компаній.