Канаді бракує ресурсів для підтримки санкційної політики
11:48 25.09.2025 |
Уряду Канади критично не вистачає ресурсів для ефективного впровадження санкційної політики.
Як повідомляє Укрінформ, про це пише Canadian Press із посиланням на внутрішній звіт МЗС.
"Нагальність й частота запровадження нових санкційних пакетів чинить значний тиск на операційну діяльність, обмежує спроможність проводити аналіз для їх розширення та створює юридичні ризики", - йдеться у звіті.
Зазначається, що санкційний департамент було створено в МЗС Канади у 2018-му році й розширено в 2023-му на тлі суттєвого нарощування застосування санкцій після повномасштабного вторгнення Росії до України. "У звіті стверджується, що через "гострий брак персоналу" санкційний департамент неспроможний вчасно реагувати на запити про надання винятків й виключення із санкційних переліків", - пише Canadian Press.
Ці проблеми можуть в майбутньому наразити уряд на судові позови. "У МЗС визнали, що до національного санкційного режиму виникатиме більше запитань, коли Канада стане першою державою, що конфіскує майно відомих росіян - приміром, великий транспортний літак, запаркований у аеропорту Торонто, - для фінансування воєнних зусиль України", - наголошується у статті.
Нагадаємо, уряд Канади у травні оголосив про початок процесу конфіскації на користь України російського літака АН-124, який вже три роки перебуває під арештом у Торонто.
Додамо, що цей літак прилетів до Торонто напередодні початку російського повномасштабного вторгнення до України, й не зміг вчасно вилетіти, коли Канада закрила свій авіаційний простір для російського транспорту. Відтоді він стоїть у міжнародному аеропорту Торонто, якому винен сотні тисяч долар за простій.
Як відомо, Канада першою серед членів G7 ухвалила законодавство, яке дозволяє їй конфісковувати майно російських підсанкційних компаній.
