Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Кремлі прокоментували заяву Трампа про те, що Росія – це «паперовий тигр»

 

У Кремлі 24 вересня заперечили слова президента США Дональда Трампа, який назвав Росію «паперовим тигром», і заявили, що російський лідер Володимир Путін цінує зусилля Трампа щодо врегулювання війни між РФ і Україною.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив в інтерв'ю російському РБК, що Росія - це не тигр, а ведмідь, а «паперових ведмедів» не буває.

В опублікованому після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку пості в соцмережі Truth Social Трамп, зокрема, засумнівався у військовій та економічній силі Росії, назвав її «паперовим тигром» і зазначив, що за підтримки ЄС Україні, можливо, вдасться відвоювати у Росії свої території «і навіть піти далі».

За словами Пєскова, Росія, як і раніше, продовжує діалог зі США і цінує налаштування Трампа на досягнення миру в Україні.

Критичні зауваження президента США представник Кремля, по суті, проігнорував, окрім слів про «паперового тигра».

Він висловив думку, що за словами Трампа стоять передусім бізнесові інтереси США, зокрема прагнення продавати більше нафти й газу, а також припустив, що на його позицію могла вплинути зустріч із Зеленським.

Також Пєсков висловив здивування через відмову президента України Володимира Зеленського приїхати до Москви і сказав, що варіанти місця зустрічі Зеленського і Путіна, пропоновані Україною, такі як Швейцарія й Австрія, є неприйнятними для Москви.

Телефонна розмова Путіна з Трампом, за словами речника Кремля, поки що не запланована, але може бути організована у будь-який час.

Пєсков також сказав, що Путін і Трамп спілкуються на «ти» і тепло ставляться один до одного. Трамп напередодні сказав, що його особисті стосунки із Путіним ніяк не вплинули на можливість завершити війну.

Пєсков також назвав те, що відбувається, «війною» і зазначив, що Росії «потрібно її виграти». Офіційно війну РФ в Україні російська влада, як і раніше, називає «спеціальною військовою операцією», траплялися випадки засудження людей за статтею про «дискредитацію армії» за термін «війна» стосовно бойових дій в Україні.

Висловлювання Трампа прокоментував також колишній президент Росії Дмитро Медведєв. Він утримався від образ американського лідера, припустивши, що той «потрапив в альтернативну реальність», але незабаром змінить свою позицію.

Володимир Зеленський напередодні також прокоментував пост Трампа, зазначивши в інтерв'ю Fox News, що був «трохи здивований» висловлюваннями американського президента про можливість повернення України до кордонів 1991 року, і заявив, що це позитивний сигнал.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Росія, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3780
  0,0031
 0,01
EUR
 1
 48,8012
  0,0708
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0510  0,03 0,07 41,5858  0,04 0,09
EUR 48,4487  0,04 0,09 49,1526  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3850  0,04 0,08 41,4000  0,05 0,12
EUR 48,7050  0,16 0,34 48,7400  0,16 0,33

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес