У Кремлі прокоментували заяву Трампа про те, що Росія – це «паперовий тигр»

У Кремлі 24 вересня заперечили слова президента США Дональда Трампа, який назвав Росію «паперовим тигром», і заявили, що російський лідер Володимир Путін цінує зусилля Трампа щодо врегулювання війни між РФ і Україною.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив в інтерв'ю російському РБК, що Росія - це не тигр, а ведмідь, а «паперових ведмедів» не буває.

В опублікованому після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку пості в соцмережі Truth Social Трамп, зокрема, засумнівався у військовій та економічній силі Росії, назвав її «паперовим тигром» і зазначив, що за підтримки ЄС Україні, можливо, вдасться відвоювати у Росії свої території «і навіть піти далі».

За словами Пєскова, Росія, як і раніше, продовжує діалог зі США і цінує налаштування Трампа на досягнення миру в Україні.

Критичні зауваження президента США представник Кремля, по суті, проігнорував, окрім слів про «паперового тигра».

Він висловив думку, що за словами Трампа стоять передусім бізнесові інтереси США, зокрема прагнення продавати більше нафти й газу, а також припустив, що на його позицію могла вплинути зустріч із Зеленським.

Також Пєсков висловив здивування через відмову президента України Володимира Зеленського приїхати до Москви і сказав, що варіанти місця зустрічі Зеленського і Путіна, пропоновані Україною, такі як Швейцарія й Австрія, є неприйнятними для Москви.

Телефонна розмова Путіна з Трампом, за словами речника Кремля, поки що не запланована, але може бути організована у будь-який час.

Пєсков також сказав, що Путін і Трамп спілкуються на «ти» і тепло ставляться один до одного. Трамп напередодні сказав, що його особисті стосунки із Путіним ніяк не вплинули на можливість завершити війну.

Пєсков також назвав те, що відбувається, «війною» і зазначив, що Росії «потрібно її виграти». Офіційно війну РФ в Україні російська влада, як і раніше, називає «спеціальною військовою операцією», траплялися випадки засудження людей за статтею про «дискредитацію армії» за термін «війна» стосовно бойових дій в Україні.

Висловлювання Трампа прокоментував також колишній президент Росії Дмитро Медведєв. Він утримався від образ американського лідера, припустивши, що той «потрапив в альтернативну реальність», але незабаром змінить свою позицію.

Володимир Зеленський напередодні також прокоментував пост Трампа, зазначивши в інтерв'ю Fox News, що був «трохи здивований» висловлюваннями американського президента про можливість повернення України до кордонів 1991 року, і заявив, що це позитивний сигнал.