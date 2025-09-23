Фінансові новини
23.09.25
19:14
RSS
мапа сайту
Туреччина планує купити багато американських літаків на тлі зустрічі Трампа і Ердогана
14:03 23.09.2025 |
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує придбати сотні літаків Boeing Co. та винищувачів Lockheed Martin Corp., одночасно наполягаючи на тому, щоб деякі їхні деталі вироблялися в Туреччині.
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами джерел Bloomberg, Ердоган прагне компенсувати заплановані виплати за американські літаки угодами про місцеве виробництво на суму понад 10 мільярдів доларів.
Угоди підлягають затвердженню президентом Дональдом Трампом, який прийме Ердогана в Білому домі в четвер 25 вересня.
Цю зустріч вважають критичним моментом, оскільки Анкара працює над відновленням напружених відносин, що виникли через придбання російської системи протиракетної оборони, а також через інші суперечки.
Придбання Туреччиною російських С-400 призвело до тупикової ситуації з Вашингтоном, що спонукало останнього ввести санкції, відомі як CAATSA, які були спрямовані проти оборонної промисловості країни і виключили її з програми розробки F-35.
Анкара не відмовилась від С-400, як того вимагав Вашингтон, але має великі надії, що Трамп погодиться внести поправки до CAATSA, щоб Туреччина змогла придбати 40 літаків F-35A, побудованих Lockheed.
Такий крок може змусити США також скасувати призупинення діяльності 10 турецьких компаній, які мали намір заробити близько 12 мільярдів доларів на деталях для F-35, включаючи центральну частину фюзеляжу, вироблену Turkish Aerospace Industries, і підтримати зростаючу оборонну промисловість країни.
Деякі турецькі електронні компанії можуть продовжувати надавати критично важливі програмні рішення, а інші можуть допомогти обійти більш суворі правила Європейського Союзу, що обмежують використання певних хімічних речовин у виробництві компонентів літака, зазначили вони.
Ердоган також сподівається завершити купівлю 40 літаків F-16 Viper останнього покоління від Lockheed Martin Corp., а також сотень бомб, ракет і запасних двигунів, повідомив раніше Bloomberg.
