У Вашингтоні біля Капітолію встановили золоту статую Трампа з біткоїном

Золота 12-футова статуя президента Дональда Трампа, який тримає в руках біткоїн, була встановлена ​​біля Капітолію США. Ця подія майже збіглася у часі з рішенням Федеральної резервної системи США щодо зниження відсоткової ставки.

Як повідомляє WJLA, статую заввишки понад 3,5 метра профінансував колектив криптовалютних інвесторів, а сама інсталяція, за словами організаторів, має на меті спровокувати дискусію про майбутнє цифрової валюти та монетарної політики.

Зазначається, що Федеральна резервна система США знизила відсоткову ставку за федеральними кредитними засобами (federal funds rate) на 25 базисних пунктів. Її новий діапазон тепер становить 4%-4,25%. Це перше зниження з грудня 2024 року.

У прес-релізі Федеральної резервної системи США сказано, що зростання економічної активності в першій половині року сповільнилося, зайнятість збільшувалася слабшими темпами, а рівень безробіття трохи зріс, хоча залишається низьким. При цьому інфляція прискорилася і залишається вищою за цільовий рівень.

Представник колективу криптоінвесторів Хічем Загдуді заявив, що інсталяція покликана розпалити дискусію про майбутнє валюти, яка випускається урядом, і є символом перетину сучасної політики та фінансових інновацій.

"Оскільки Федеральна резервна система США формує економічну політику, ми сподіваємося, що ця статуя спонукає до роздумів про дедалі більший вплив криптовалюти", - підсумував криптоінвестор.

Нагадаємо, сім'я президента США Дональда Трампа отримала більше $5 млрд активів після початку торгівлі новою криптовалютою WLFI від їхнього проєкту World Liberty Financial. За даними The Wall Street Journal, завдяки запуску торгів WLFI став найбільш цінним активом сім'ї Трампа, перевищивши портфель нерухомості.

Компанія World Liberty Financial, створена за участю синів президента та самого Дональда Трампа як "почесного співзасновника", позиціонує WLFI як не просто спекулятивну криптовалюту, а як "токен управління" нової цифрової економіки.

Як ми писали раніше, нещодавно Ерік Трамп і Дональд Трамп-молодший, сини президента США, отримали 20% акцій у новоствореному майнінговому підприємстві під назвою American Bitcoin. Угода об'єднує компанію братів Трампів, American Data Centers, з майнінговою фірмою, мажоритарним власником якої є криптоінфраструктурна компанія Hut 8. Разом компанії мають на меті побудувати те, що вони називають найбільшим у світі підприємством з видобутку Bitcoin - у комплекті з власним резервом цифрових активів.