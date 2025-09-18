Фінансові новини
ЄС почне переговори з Канадою і Британією щодо оборонного фонду на 150 млрд євро
23:29 17.09.2025 |
Країни-члени Європейського Союзу підтримали проведення переговорів з Канадою та Великою Британією, які дадуть їм доступ до оборонного фонду SAFE в розмірі 150 млрд євро.
Як пише "Європейська правда", про це в середу повідомило данське головування в Раді Європейського Союзу.
Рішення про початок переговорів щодо доступу до програми SAFE ухвалили одноголосно на засіданні постійних представників держав - членів ЄС у середу, йдеться в повідомленні.
У разі успішного завершення переговорів британські та канадські компанії зможуть брати участь у спільних закупівлях, що фінансуються коштом SAFE.
Це має доповнити партнерські угоди в галузі безпеки та оборони, які ЄС нещодавно уклав з цими двома країнами.
Програма SAFE є частиною зусиль ЄС з підвищення своєї оборонної готовності після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
Вона покликана допомогти державам Євросоюзу з пріоритетними цілями у сфері оборони - зокрема дронами, кіберзахистом, ракетами і протиповітряною обороною.
Європейська комісія у вересні погодила попередній розподіл фінансування 150 мільярдів євро з фонду SAFE - майже третина має відійти Польщі.
Тепер країни ЄС мають до 30 листопада подати Єврокомісії конкретні проєкти для фінансування.
|Садовий заявив, що в його кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій
|DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн
|Метсола оголосила у Раді про відкриття представництва Європарламенту в Києві
|Лише половина фракції «Слуга народу» прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька
