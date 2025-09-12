Авторизация

Нова Зеландія знизила стелю ціни на російську нафту та розширила санкційний список

 

Нова Зеландія знижує цінову стелю на російську нафту до $47,6 за барель і запроваджує санкції стосовно 19 фізичних і юридичних осіб, а також 19 суден із РФ, повідомив глава МЗС країни Вінстон Пітерс.

"Зниження граничної ціни з $60 за барель до $47,60 - це продуманий крок, спрямований на скорочення найважливіших доходів (Росії - ІФ-У) від продажу нафти", - йдеться в заяві Пітерса, розміщеній у п'ятницю на сайті новозеландського МЗС.

"Це 32-й раунд санкцій Нової Зеландії. Він спрямований проти 19 фізичних і юридичних осіб, а також 19 суден", - зазначив міністр закордонних справ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

