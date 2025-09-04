Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Канада знизила цінову стелю на російську нафту

 

Канада на 12% знизила граничну ціну на російську нафту, аби ускладнити Кремлю фінансування війни.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в Оттаві заявив міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань.

"Канада посилює економічний тиск на Росію, тиснучи на одне із її ключових джерел доходів. Скорочуючи доходи від нафти, ми безпосередньо обмежуємо спроможність Росії фінансувати її незаконну війну в Україні", - сказав Шампань.

У міністерстві фінансів уточнили, що Канада знизила граничну ціну на російську нафту з 60 до 47.6 доларів США за барель. "Це уточнення цінової стелі відображає ринкові реалії, але також надсилає чіткий сигнал: наші санкції залишатимуться жорсткими, направленими й ефективними та діятимуть стільки, скільки буде необхідно", - наголосив міністр.

У мінфіні додали, що узгодили зниження цінової стелі із ЄС та Великою Британією.

Як повідомляв Укрінформ, 18 липня Європейський Союз затвердив черговий, 18-й пакет санкцій проти Російської Федерації. У цьому санкційному пакеті максимальну ціну на російську нафту було знижено з 60 до 47,6 долара США, а також було запроваджено автоматичний та динамічний механізм встановлення майбутнього ліміту ціни.

Гранична ціна має завжди бути на 15% нижчою за середню ринкову ціну на сиру нафту марки Urals за попередній звітний період.

Ця система була розроблена для адаптації граничної ціни до реалій нафтових ринків з метою збереження її ефективності за будь-яких ринкових умов.

Повідомлялося, що уряд Великої Британії також ухвалив рішення, яке знижує граничну ціну на російську нафту до 47,6 долара США.
 

