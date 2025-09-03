Boeing анонсувала малопомітний винищувач шостого покоління для ВМС США

Компанія Boeing представила рендер F/A-XX, своєї версії палубного винищувача шостого покоління для ВМС США у межах програми Next Generation Air Dominance (NGAD). Про це пише Interesting Engeneering.

Зображення, яке показали минулого тижня на симпозіумі Tailhook, продемонструвало бачення виробника нової моделі винищувача, яка має замінити застарілий парк F/A-18 Super Hornet. Зазначається, що план заміни літаків вже підтриманий Конгресом та має фінансування майже у 2,4 млрд доларів США.

Повертаючись до F/A-XX, цей літак, як зазначається, може витримувати вплив солоної води, запускатися з рухомої палуби та приземлятися на злітно-посадковій смузі, яка коротша за футбольне поле. Також Boeing F/A-XX зможе літати на відстань понад 1700 миль, що на 25% більше, ніж у нинішнього F-35C Lightning II. Це вкрай важливо в Тихому океані, де китайські ракети великої дальності становлять загрозу для американських авіаносців.

Стосовно зовнішнього вигляду, F/A-XX має безхвосте виконання з дельтаподібним крилом та кабіною, що нагадує прототип Boeing F-47. Також особливістю літака є використання канардів. Ці невеличкі крила, які встановлюються перед основними та покращують маневровість під час складних посадок на палубу. Також вони забезпечують стабілізацію літака під час переходу від дозвукової до надзвукової швидкості. Це так звана схема "качка".

При цьому така конфігурація покращує маневровість на низьких швидкостях, але однозначно збільшують радіолокаційну помітність літака.

Крім того, F/A-XX зможе, як зазначається, використовувати штучний інтелект та керувати дронами, які розширюють вогневу міць літака. Очікується, що літак нестиме модульне корисне навантаження, в тому числі сучасні ракети класу "повітря-повітря".

Конкурентом Boeing виступає Northrop Grumman. Проєкт Lockheed Martin був відхилений у березні через невідповідність вимогам ВМС США.

Раніше Boeing випробувала оновлену протикорабельну ракету Harpoon. Нова версія з'явиться на озброєнні не раніше 2026 року.