Туреччина залишатиме в країні платежі за російський газ – збирається добудувати АЕС, на яку в Росії немає грошей
09:57 02.09.2025 |
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган на зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним у рамках саміту ШОС у Тяньцзіні, передає The Moscow Times.
За словами Ердогана, гроші за російський газ буде направлено на будівництво АЕС "Аккую", яку в Туреччині з 2018 року зводить "Росатом".
Для цього будуть використовуватися контрактні платежі турецької Botas - державного імпортера, у якого з російським "Газпромом" діють два довгострокові контракти, на купівлю 16 млрд кубометрів на рік за "Блакитним потоком" і 5,75 млрд - за "Турецьким".
"Ми успішно завершили етап тестування механізму клірингу, який дозволить задовольнити фінансові потреби "Аккую" за рахунок газових платежів Botas", - сказав Ердоган.
Оплатити самостійно будівництво АЕС, яке оцінюється в $20 млрд, "Росатом" не в змозі. Через санкції російська атомна держкорпорація заблокувала гроші на рахунках. Унаслідок цього влітку будівельники "Аккую" організували акцію протесту через затримки виплат.
Туреччина є третім за обсягами імпорту клієнтом "Газпрому" після країн Європейського Союзу та Китаю. Минулого року вона закупила 21 млрд. кубометрів газу, або 26% від загального обсягу експорту "Газпрому" у дальнє зарубіжжя (81 млрд кубометрів). Із січня по червень 2025 року поставки до Туреччини "Блакитним потоком" і "Турецьким потоком" склали 11 млрд кубометрів і рік до року збільшилися на 27%.
Раніше російська державна корпорація "Росатом" пояснила затримки з виплатами будівельникам турецької АЕС "Аккую", де росіянам належить 49% акцій, наслідками "зовнішньополітичних чинників".
У липні повідомлялося, що "Росатом" веде переговори про продаж турецьким та іноземним інвесторам 49% акцій атомної електростанції "Аккую" вартістю $25 млрд, яку вона будує в Туреччині.
Як писало видання Bloomberg, проєкт страждає від затримок та проблем з фінансуванням, оскільки іноземні банки бояться штрафів США, що змушує Туреччину та Росію шукати альтернативні способи оплати будівництва, включно з обміном природним газом.
Як повідомлялося, у вересні 2024 року "Росатом" був змушений шукати обладнання для першої турецької атомної електростанції "Аккую" у Китаї через відмову німецької компанії Siemens Energy AG співпрацювати з росіянами на цьому проєкті.
На початку цього року стало відомо, що "Росатом" планує подати позов проти німецької компанії Siemens за те, що остання не стала поставляти обладнання на АЕС, що будується в Туреччині.
