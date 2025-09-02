Bloomberg: Данія пропонує ЄС закрити лазівку для імпорту російського газу в ЄС

Данія, яка нині головує в Раді Європейського Союзу, запропонувала державам-членам спосіб закрити потенційну лазівку, яка б дозволила імпортувати російський газ після набуття чинності відповідної заборони наприкінці 2027 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на відповідний документ данського головування.

За інформацією Bloomberg, Данія запропонувала зобовʼязати імпортерів газу надавати національним органам влади докази того, що газ не був вироблений в Росії.

У документі данського головування висловлюється особлива стурбованість щодо потоків газу, що надходять через "Турецький потік" - газопровід, що проходить між Росією та Південно-Східною Європою, ідеться в публікації.

"Природний газ, що надходить до Союзу через кордони або інтерконектори між Союзом і Росією або Білоруссю, а також через інтерконектор "Странджа-2" / Малкоклар ("Турецький потік"), вважається експортованим, прямо або опосередковано, з Російської Федерації, якщо не надано однозначних доказів протилежного", - цитує Bloomberg документ.

Пропозиція також передбачає, що постачання російського газу за чинними контрактами терміном менше одного року буде припинене не пізніше 17 червня 2026 року, за винятком країн, що не мають виходу до моря - таких як Угорщина та Словаччина. А заборона на поставки за існуючими довгостроковими угодами набуде чинності до кінця 2027-го, пише Bloomberg.

За інформацією агентства, данське головування прагне погодити заборону російського газу серед держав-членів ЄС до жовтня 2025-го, після чого має провести переговори з Європарламентом, аби досягти остаточної угоди до кінця року.

У травні Єврокомісія презентувала дорожню карту повного припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року, а також мінімізації імпорту російської нафти.

Угорщина та Словаччина виступають проти. За даними ЗМІ, певні застереження мають також Франція і Бельгія - два найбільші покупці російського скрапленого природного газу.