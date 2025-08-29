Фінансові новини
- 29.08.25
- 20:11
- RSS
- мапа сайту
ЗМІ: в Європі вражені некомпетентністю Віткоффа як дипломатичного посланця Трампа
18:05 29.08.2025 |
Деякі європейські американські та українські посадовці з невдоволенням висловлюються про спецпосланця президента США Стіва Віткоффа, вважаючи, що його некомпетентність лише шкодить дипломатії.
Про це йдеться у матеріалі Politico, повідомляє "Європейська правда".
Джерела видання розповідають, що Віткофф відмовляється консультуватися з експертами та союзниками, через що іноді виявляється непоінформованим, а іноді - непідготовленим.
У контексті війни РФ проти України двоє співрозмовників сказали, що Віткофф не вловив суті конфлікту, бо розглядає його через призму нерухомості, як земельну суперечку.
Як посередник Трампа він зустрівся з господарем Кремля Владіміром Путіним п'ять разів за шість місяців, але йому поки не вдалося перетворити свій доступ до російського лідера на будь-які прориви в питанні України.
Що стосується переговорів Дональда Трампа з Путіним на Алясці, то, як зазначають джерела, було багато перепон до успіху цього заходу, ключова з яких - небажання господаря Кремля припиняти війну. Водночас співрозмовники додають, що Віткофф лише ускладнив ситуацію.
Джерела видання наголошують, що війна РФ проти України набагато складніша, ніж здається посланцю Трампа. Вони звинувачують його в тому, що американські зусилля поки що не принесли жодних значущих поступок з боку Москви.
"Його недосвідченість впадає в очі, він має вплив на президента, що очевидно, але є певна плутанина в тому, що було сказано і погоджено", - сказав один зі співрозмовників.
Водночас інше джерело з президентської адміністрації захистило підхід Віткоффа, заявивши, що результати його дипломатії "говорять самі за себе у вигляді історичної двосторонньої зустрічі (між Трампом і Путіним) і візиту європейських лідерів до Білого дому менш ніж через 48 годин".
Інші ж кажуть, що цього недостатньо, щоб оголосити про успіх.
"Він такий собі непередбачуваний актор. Він розмовляє з усіма цими людьми, але ніхто не знає, що він говорить на цих зустрічах. Він говорить щось публічно, а потім змінює свою думку. Важко це реалізувати на практиці", - зазначило інше джерело.
Офіс Віткоффа у Вашингтоні має нечисленний персонал і там не вистачає людей, які б мали досвід роботи з Росією або досвід складних дипломатичних переговорів. Крім того, він відмовився проводити типові консультації з експертами з Росії та України в уряді та поза ним, кажуть джерела.
За словами чотирьох осіб, співробітники Віткоффа часто не знають, де він знаходиться і чим займається. Вони кажуть, що він проводить більшу частину часу в своєму офісі в Білому домі, в той час як решта його команди працює в Державному департаменті.
"Річ у тому, що Віткофф не займається цим постійно. Він навідується до Путіна, говорить купу речей, нікому не розповідає, що насправді сталося, а потім просто йде і продовжує жити своїм життям. Тим часом, росіяни кажуть вам про те, що "Віткофф каже...", і ви не знаєте, чи мають вони рацію, чи ні, але ви не можете отримати інформацію від росіян", - сказав американський посадовець.
За словами джерел, Віткофф іноді насилу може зосередитися на більш ніж одному завданні одночасно, додавши, що коли в одній сфері, наприклад, у Газі, Ірані чи Україні, відбувається бурхливий розвиток подій, інші пріоритети відходять на другий план.
За словами одного зі співрозмовників і американського посадовця, знайомого з його роллю, Віткофф рідко читає свою урядову електронну пошту.
Російські співрозмовники Віткоффа також розчаровані, особливо його нездатністю правильно передати Трампу повідомлення і червоні лінії Путіна, додають джерела.
Зазначимо, Віткофф вірить у можливість досягнути мирної угоди між Україною та Росією до кінця року чи навіть раніше.
|Politico: у Європі обговорюють створення 40-кілометрової буферної зони в Україні
|Держдеп США схвалив продаж ракет і супутнього обладнання для України на $825 млн
|У Києві масові заходи зобов'язали узгоджувати з Генштабом
|ГУР: українські військові уразили в Азовському морі носія «Калібрів»
