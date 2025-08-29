Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В ЄС обіцяють не відступати від своїх цифрових законів під тиском Трампа

 

ЄС не буде послаблювати свої закони у сфері регулювання техгігантів лише для того, щоб догодити президенту США Дональду Трампу.

Про це сказала у інтерв'ю Financial Times єврокомісарка з питань конкуренції Тереза Рібера, повідомляє "Європейська правда".

В інтерв'ю, опублікованому у п'ятницю, Рібера сказала, що ЄС повинен бути сміливим і "уникати спокуси підпорядковуватися чужим інтересам", послаблюючи свої знакові закони - Акт про цифрові послуги (DSA) та Акт про цифрові ринки (DMA) - лише для того, щоб догодити Вашингтону.

"Ми можемо бути доброзичливими, ввічливими, намагатися знаходити способи розв'язання проблем і розбіжностей, але ми не можемо приймати все, що (вони вимагають)", - сказала Рібера, додавши, що ЄС "не може бути підпорядкований волі третьої країни".

Її заява прозвучала після того, як цього тижня Трамп пригрозив ввести тарифи та інші обмеження проти країн, чиї цифрові правила, за його словами, "дискримінують" американські компанії. Його адміністрація неодноразово критикувала DSA ЄС, звинувачуючи блок у цензурі та надмірному регулюванні.

Суверенітет ЄС перебуває під загрозою, наголосила єврокомісарка. "Ми не можемо жертвувати своїми цінностями лише для того, щоб пристосуватися до чужих вимог", - зазначила вона.

Рібера, яка є другою за впливовістю посадовицею в комісії після президентки Урсули фон дер Ляєн, додала, що ЄС не затримуватиме розслідування проти американських техногігантів, зокрема X Ілона Маска.

"Американські технологічні компанії отримують величезні прибутки з цього ринку, але вони підпорядковуються тим самим законам і правилам, що й усі інші учасники", - сказала вона.

Напередодні речник Єврокомісії з цифрових питань публічно розкритикував адміністрацію Трампа за постійні атаки на цифрові закони ЄС, назвавши звинувачення у цензурі "нісенітницею".

Раніше стало відомо, що адміністрація Трампа дала вказівку американським дипломатам у Європі розпочати лобістську кампанію проти Акта про цифрові послуги, щоб домогтися його зміни або скасування.
Ключові теги: ЄС, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2602
  0,0620
 0,15
EUR
 1
 48,1341
  0,2541
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9937  0,03 0,06 41,5167  0,03 0,06
EUR 47,8667  0,08 0,16 48,5281  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2750  0,01 0,01 41,2967  0,01 0,03
EUR 48,1900  0,00 0,00 48,2200  0,00 0,00

Бізнес