Фінансові новини
- |
- 29.08.25
- |
- 16:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Канада та Індія призначили нових послів майже через рік після дипломатичного конфлікту
12:55 29.08.2025 |
Індія та Канада призначили нових верховних комісарів у столицях одна одної в четвер, відновивши відносини через 10 місяців після вигнання високопоставлених дипломатів через конфлікт щодо ймовірного політичного вбивства.
Про це повідомляє The Independent, передає Укрінформ.
Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд заявила, що Крістофер Кутер буде новим верховним комісаром Канади в Індії. Кутер обійме цю посаду після 35 років дипломатичної служби, включаючи роботу в Ізраїлі та Південній Африці, а також у Нью-Делі 25 років тому.
Міністерство закордонних справ Індії заявило, що «незабаром» призначить свого нинішнього посла в Іспанії Дінеша Патнаїка до Оттави.
Відносини між Канадою та Індією стали напруженими з того часу, як канадська поліція звинуватила Нью-Делі в причетності до вбивства канадського активіста-сикха Ніджара поблизу Ванкувера в червні 2023 року. Він був громадянином Канади індійського походження. Чотирьом громадянам Індії, які проживають у Канаді, було пред'явлено звинувачення у вбивстві Ніджара.
Колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявляв, що індійські дипломати передавали інформацію про канадців на найвищі рівні індійського уряду, а індійські чиновники потім ділилися цією інформацією з організованими злочинними угрупованнями, що призводило до насильства проти канадців. Індія відкинула ці звинувачення.
Відносини між країнами покращилися в червні цього року, коли прем'єр-міністр Канади Марк Карні запросив прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді на саміт G7 в Альберті, і обидві країни домовилися призначити своїх вищих дипломатів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Politico: у Європі обговорюють створення 40-кілометрової буферної зони в Україні
|Держдеп США схвалив продаж ракет і супутнього обладнання для України на $825 млн
|У Києві масові заходи зобов'язали узгоджувати з Генштабом
|ГУР: українські військові уразили в Азовському морі носія «Калібрів»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Другий російський регіон повідомив про повну відсутність бензину
|Естонія думає над відновленням боліт з міркувань оборони
|19 країн Євросоюзу подали заявки на всі 150 млрд євро оборонних кредитів SAFE
|Бельгія збільшить свій внесок в PURL на EUR100 млн до EUR1,1 млрд цього року
|Бельгія обіцяє подумати над можливим розміщенням військ в Україні
|Рейтинг схвалення Трампа досяг рекордно низького рівня
Бізнес
|Пентагон вимагає провести аудит продуктів Microsoft через китайських підрядників компанії
|Anthropic запускає браузерного ШІ-агента Claude для Chrome
|«Світ кардинально змінився». Автозаводи закликали ЄС переглянути курс на електрокари
|Google хоче зробити Перекладач конкурентом Duolingo
|AMD RDNA4: модульна архітектура, яка змінить наше уявлення про GPU
|NVIDIA представила Jetson AGX Thor – нове покоління «мозку для роботів»
|NVIDIA представила новий ШІ-чип B30 і просить дозволу в США на його експорт в Китай