НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Канада та Індія призначили нових послів майже через рік після дипломатичного конфлікту

 

Індія та Канада призначили нових верховних комісарів у столицях одна одної в четвер, відновивши відносини через 10 місяців після вигнання високопоставлених дипломатів через конфлікт щодо ймовірного політичного вбивства.

Про це повідомляє The Independent, передає Укрінформ.

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд заявила, що Крістофер Кутер буде новим верховним комісаром Канади в Індії. Кутер обійме цю посаду після 35 років дипломатичної служби, включаючи роботу в Ізраїлі та Південній Африці, а також у Нью-Делі 25 років тому.

Міністерство закордонних справ Індії заявило, що «незабаром» призначить свого нинішнього посла в Іспанії Дінеша Патнаїка до Оттави.

Відносини між Канадою та Індією стали напруженими з того часу, як канадська поліція звинуватила Нью-Делі в причетності до вбивства канадського активіста-сикха Ніджара поблизу Ванкувера в червні 2023 року. Він був громадянином Канади індійського походження. Чотирьом громадянам Індії, які проживають у Канаді, було пред'явлено звинувачення у вбивстві Ніджара.

Колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявляв, що індійські дипломати передавали інформацію про канадців на найвищі рівні індійського уряду, а індійські чиновники потім ділилися цією інформацією з організованими злочинними угрупованнями, що призводило до насильства проти канадців. Індія відкинула ці звинувачення.

Відносини між країнами покращилися в червні цього року, коли прем'єр-міністр Канади Марк Карні запросив прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді на саміт G7 в Альберті, і обидві країни домовилися призначити своїх вищих дипломатів.
 

Бізнес