НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Найуспішніший суверенний фонд світу робить ставку на Європу, а не на США у найближчі 10 років

 

Новозеландський NZ Super Fund, який визнано найефективнішим серед суверенних фондів за останні 10 і 20 років, зменшив частку американських акцій у портфелі та збільшив частку європейських. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на співдиректорів з інвестицій фонду Бреда Данстана та Вілла Гудвіна.

За їхніми словами, наразі це тактичне рішення на горизонті найближчих 10 років: Європа виглядає недооціненою, тоді як американські акції переоцінені та ризикують втратити премію в майбутньому.

Інвестори фонду вважають, що Stoxx Europe 600 зараз торгується нижче справедливої вартості, тоді як акції США - навпаки, вище. У перспективі десятиліття ця перевага має зникнути.

Станом на кінець червня фонд був "перевантажений" європейськими акціями на 2% і "недовантажений" американськими на 3,5%.

Фонд також вбачає перспективи в європейському приватному капіталі, де прагне працювати з "молодими та голодними менеджерами".

"Це сигналізує про втрату довіри деяких глобальних інвесторів до довгострокових перспектив фондового ринку США", - пише видання.

За останнє десятиліття S&P 500 зріс більш ніж на 310% (з урахуванням дивідендів), тоді як Stoxx Europe 600 - лише на 115%.

NZ Super Fund управляє активами на $44 млрд і демонструє середню дохідність понад 10% на рік. Його успіх пояснюють високою готовністю до ризику та підходом "total portfolio" (оцінка ризику всього портфеля загалом), що дозволяє гнучко змінювати структуру активів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2602
  0,0620
 0,15
EUR
 1
 48,1341
  0,2541
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0192  0,04 0,10 41,5431  0,04 0,09
EUR 47,7904  0,05 0,11 48,4342  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,06 0,15 41,3100  0,06 0,15
EUR 48,1900  0,23 0,48 48,2200  0,23 0,49

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

