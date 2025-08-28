Фінансові новини
Найуспішніший суверенний фонд світу робить ставку на Європу, а не на США у найближчі 10 років
14:50 28.08.2025 |
Новозеландський NZ Super Fund, який визнано найефективнішим серед суверенних фондів за останні 10 і 20 років, зменшив частку американських акцій у портфелі та збільшив частку європейських. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на співдиректорів з інвестицій фонду Бреда Данстана та Вілла Гудвіна.
За їхніми словами, наразі це тактичне рішення на горизонті найближчих 10 років: Європа виглядає недооціненою, тоді як американські акції переоцінені та ризикують втратити премію в майбутньому.
Інвестори фонду вважають, що Stoxx Europe 600 зараз торгується нижче справедливої вартості, тоді як акції США - навпаки, вище. У перспективі десятиліття ця перевага має зникнути.
Станом на кінець червня фонд був "перевантажений" європейськими акціями на 2% і "недовантажений" американськими на 3,5%.
Фонд також вбачає перспективи в європейському приватному капіталі, де прагне працювати з "молодими та голодними менеджерами".
"Це сигналізує про втрату довіри деяких глобальних інвесторів до довгострокових перспектив фондового ринку США", - пише видання.
За останнє десятиліття S&P 500 зріс більш ніж на 310% (з урахуванням дивідендів), тоді як Stoxx Europe 600 - лише на 115%.
NZ Super Fund управляє активами на $44 млрд і демонструє середню дохідність понад 10% на рік. Його успіх пояснюють високою готовністю до ризику та підходом "total portfolio" (оцінка ризику всього портфеля загалом), що дозволяє гнучко змінювати структуру активів.
