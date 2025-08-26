Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німеччина та Канада розширять співпрацю щодо критично важливих мінералів

 

Німеччина та Канада пообіцяли розширити співпрацю у забезпеченні ланцюгів постачання критично важливих мінералів.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем'єр-міністр Канади Марк Карні обговорили цю ініціативу, до якої входить спільне фінансування нових проєктів і яка ґрунтується на попередніх зобов'язаннях між двома союзниками, під час переговорів у вівторок, 26 серпня, у Берліні.

"Занадто довго величезні запаси нікелю, кобальту та інших критично важливих мінералів Канади залишалися недорозвиненими, що дозволило Росії та Китаю домінувати на світовому ринку", - сказав Карні.

Він наголосив, що Канада готова бути надійним постачальником для союзників, особливо для Німеччини як "найбільшої економіки Європи та найбільшого торговельного партнера Канади в Європейському Союзі".

У спільній декларації про наміри викладено "взаємне прагнення до інновацій, інвестицій та співпраці на основі правил торгівлі", а Німеччина і Канада "допоможуть залучити приватний капітал для фінансування нових проєктів і створення стійких ланцюгів постачання".

Зазначимо, 24 серпня Карні відвідав Україну. Тоді міністр оборони Денис Шмигаль повідомив про підписання угоди з Канадою про спільне виробництво оборонної продукції.

Також Канада того дня оголосила про те, що профінансує пакет військового обладнання і боєприпасів для України вартістю 500 мільйонів доларів, які постачатимуться зі Сполучених Штатів, в рамках нової ініціативи НАТО "Пріоритетний список потреб України" (PURL).

Карні під час промови в Києві заявив, що Канада вже у вересні передасть Україні озброєння на понад $1 млрд.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4047
  0,0253
 0,06
EUR
 1
 48,2655
  0,2076
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0796  0,05 0,13 41,6023  0,04 0,11
EUR 47,9065  0,02 0,05 48,5919  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4300  0,02 0,04 41,4400  0,02 0,05
EUR 48,1300  0,37 0,76 48,1600  0,38 0,77

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес