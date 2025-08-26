Фінансові новини
- |
- 26.08.25
- |
- 23:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Німеччина та Канада розширять співпрацю щодо критично важливих мінералів
22:44 26.08.2025 |
Німеччина та Канада пообіцяли розширити співпрацю у забезпеченні ланцюгів постачання критично важливих мінералів.
Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем'єр-міністр Канади Марк Карні обговорили цю ініціативу, до якої входить спільне фінансування нових проєктів і яка ґрунтується на попередніх зобов'язаннях між двома союзниками, під час переговорів у вівторок, 26 серпня, у Берліні.
"Занадто довго величезні запаси нікелю, кобальту та інших критично важливих мінералів Канади залишалися недорозвиненими, що дозволило Росії та Китаю домінувати на світовому ринку", - сказав Карні.
Він наголосив, що Канада готова бути надійним постачальником для союзників, особливо для Німеччини як "найбільшої економіки Європи та найбільшого торговельного партнера Канади в Європейському Союзі".
У спільній декларації про наміри викладено "взаємне прагнення до інновацій, інвестицій та співпраці на основі правил торгівлі", а Німеччина і Канада "допоможуть залучити приватний капітал для фінансування нових проєктів і створення стійких ланцюгів постачання".
Зазначимо, 24 серпня Карні відвідав Україну. Тоді міністр оборони Денис Шмигаль повідомив про підписання угоди з Канадою про спільне виробництво оборонної продукції.
Також Канада того дня оголосила про те, що профінансує пакет військового обладнання і боєприпасів для України вартістю 500 мільйонів доларів, які постачатимуться зі Сполучених Штатів, в рамках нової ініціативи НАТО "Пріоритетний список потреб України" (PURL).
Карні під час промови в Києві заявив, що Канада вже у вересні передасть Україні озброєння на понад $1 млрд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Країни Бенілюкс продовжать допомагати Україні "стільки, скільки буде потрібно" – спільна заява
|У президента Польщі заперечили, що його вето позбавляє Україну Starlink
|Німеччина надаватиме Україні EUR9 млрд щороку - міністр фінансів
|Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink - віцепрем'єр Гавковський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Прем'єр Бельгії проти вилучення заморожених у ЄС активів Росії: Це як гуска, яка несе золоті яйця
|Німеччина та Канада розширять співпрацю щодо критично важливих мінералів
|У ЄС нагадали, що відкриття кластерів для України потребує одноголосного рішення
|Країни Бенілюкс продовжать допомагати Україні "стільки, скільки буде потрібно" – спільна заява
|Reuters: Південна Корея погодила, в які галузі США спрямує $350 млрд інвестицій
|Найбільша у світі діамантова біржа в Індії простоює через мита Трампа
|Бельгія готова взяти участь у миротворчій місії в Україні, - глава МЗС
Бізнес
|Китай обмежує купівлю чипів Nvidia після образливих заяв у США
|Google запускає AI Mode у Пошуку в 180 країнах, зокрема й в Україні
|Snapdragon 8 Gen 5 отримає навіть вищі частоти, ніж Snapdragon 8 Elite Gen 2
|Власники Cybertruck судяться з Tesla через відсутність обіцяної модернізації
|Уряд США хоче отримати частку в Samsung в обмін на гранти для виробництва чипів
|NVIDIA готує новий AI-чіп для Китаю: швидший за H20 і з архітектурою Blackwell
|Уряд США хоче отримати в Intel неголосуючу частку - міністр торгівлі