Пошта Франції призупинила доставку посилок до США через мита

Французька державна компанія La Poste із понеділка призупинила відправлення комерційних посилок до США, приєднавшись до подібних рішень інших європейських компаній у зв'язку з майбутнім запровадженням американських мит.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє France 24.

У La Poste заявили, що надалі відправлятимуться лише подарункові посилки, які надсилають приватні особи й вартість яких менша за 100 доларів.

Поштові служби по всій Європі в суботу оголосили про призупинення відправлення багатьох посилок до США через невизначеність із новими імпортними митами.

Згідно з указом, підписаним президентом США Дональдом Трампом минулого місяця, міжнародні товари, які раніше звільнялися від американських тарифів, від 29 серпня підлягатимуть обкладанню митами.

У межах торговельної угоди, укладеної США та ЄС минулого місяця, для переважної більшості товарів, що постачаються з ЄС, було встановлено тариф у 15%.

Водночас багато європейських поштових служб заявили, що зупиняють доставки вже зараз, оскільки не можуть гарантувати, що товари встигнуть потрапити до США до 29 серпня. Вони посилаються на невизначеність щодо того, які саме товари підпадають під нові правила, а також на брак часу для підготовки.

У La Poste повідомили, що американська влада не надала повних деталей і не залишила достатньо часу для підготовки французької поштової служби до нових митних процедур.

"Попри обговорення з митними органами США, поштовим операторам не було надано часу для реорганізації та забезпечення необхідного оновлення комп'ютерних систем для відповідності новим правилам", - йдеться в заяві.

Листи, книжки, подарунки та невеликі посилки, відправлені з Франції приватними особами вартістю менш ніж 100 доларів, і надалі залишатимуться звільненими від мит.

Поштові служби Німеччини, Данії, Швеції та Італії повідомили в суботу, що негайно припиняють доставку більшості товарів до США, за ними з понеділка - Франція й Австрія. У вівторок приєднається Велика Британія.

Тарифи на невеликі посилки вводяться саме в той момент, коли США та Європейський Союз уклали нову торговельну угоду, щоб покласти край місяцям ескалації напруженості через тарифи між ними.