Канада і США домовилися відновити безмитну торгівлю більшістю товарів
20:35 22.08.2025 |
Канада і США домовилися відновити безмитну торгівлю більшістю товарів, повідомив у п'ятницю канадський прем'єр Марк Карні. За його словами, 85% торгівлі між країнами не буде обкладатися митом.
Карні розповів, що минулого тижня американці підтвердили незастосування мит до канадських товарів, що прописані в угоді про вільну торгівлю CUSMA (у США вона відома як USMCA).
Проти решти товарів застосовується ставка 35%.
"Як наслідок цього рішення США реальна митна ставка на канадські товари становить 5,6% порівняно з середньою ставкою 16% для решти світу. Це найнижча ставка серед усіх торговельних партнерів США. Зараз у Канади найкращі торгові умови зі США. Вони не такі, як були раніше, але все ще кращі, ніж у будь-якої іншої країни", - сказав Карні.
Щоб зберегти ці умови, Канада погодилася піти на взаємні поступки США.
"У цьому контексті я оголошую, що Канада зрівняється зі США, прибравши всі канадські мита на американські товари, що входять до CUSMA", - сказав він.
Канадські мита на американські автомобілі, сталь та алюміній поки залишаться в силі, оскільки сторони ще не знайшли спільної мови в цьому питанні.
