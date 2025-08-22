Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Канада і США домовилися відновити безмитну торгівлю більшістю товарів

 

Канада і США домовилися відновити безмитну торгівлю більшістю товарів, повідомив у п'ятницю канадський прем'єр Марк Карні. За його словами, 85% торгівлі між країнами не буде обкладатися митом.

Карні розповів, що минулого тижня американці підтвердили незастосування мит до канадських товарів, що прописані в угоді про вільну торгівлю CUSMA (у США вона відома як USMCA).

Проти решти товарів застосовується ставка 35%.

"Як наслідок цього рішення США реальна митна ставка на канадські товари становить 5,6% порівняно з середньою ставкою 16% для решти світу. Це найнижча ставка серед усіх торговельних партнерів США. Зараз у Канади найкращі торгові умови зі США. Вони не такі, як були раніше, але все ще кращі, ніж у будь-якої іншої країни", - сказав Карні.

Щоб зберегти ці умови, Канада погодилася піти на взаємні поступки США.

"У цьому контексті я оголошую, що Канада зрівняється зі США, прибравши всі канадські мита на американські товари, що входять до CUSMA", - сказав він.

Канадські мита на американські автомобілі, сталь та алюміній поки залишаться в силі, оскільки сторони ще не знайшли спільної мови в цьому питанні.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США, Канада
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2839
  0,0654
 0,16
EUR
 1
 47,9100
  0,0725
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9396  0,10 0,24 41,4558  0,10 0,24
EUR 47,6369  0,24 0,51 48,2992  0,20 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3400  0,16 0,38 41,3700  0,15 0,38
EUR 47,9900  0,12 0,25 48,0200  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес