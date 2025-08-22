Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Британія підписала контракт для посилення ППО

 

Велика Британія посилює спроможності власної протиповітряної оборони, уклавши великий контракт на постачання ракетних систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

В межах угоди на суму 118 млн фунтів стерлінгів (159 млн доларів), британський уряд протягом трьох років придбає шість нових систем Land Ceptor у транснаціональної європейської компанії з виробництва озброєння MBDA.

Комплекси включатимуть так звані "модульні зенітні ракети". Вони здатні вражати об'єкт розміром із тенісний м'яч, що рухається зі швидкістю, вдвічі більшою за швидкість звуку, а також пускові установки і допоміжні машини.

Нові ракети для британської армії увійдуть до складу системи ППО Sky Sabre. Вона була розгорнута у 2022-2024 роках на східному фланзі НАТО у південно-східній Польщі для сприяння доставці військового обладнання в Україну та забезпечення безпечного пересування українських рекрутів на навчання.

Система призначена для протидії різним повітряним загрозам, включно з винищувачами, безпілотними апаратами та крилатими ракетами, і може бути розгорнута у будь-якій точці світу. За даними британського Міноборони, вона здатна одночасно наводити 24 ракети для перехоплення окремих цілей.

"Подвоєння наших розгорнутих можливостей Sky Sabre, посилить протиповітряну оборону Великої Британії, захистить британські сили за кордоном і буде стримувати наших противників", - заявив міністр Збройних сил Великої Британії Люк Поллард.

У Bloomberg нагадали, що новий контракт підписано на тлі зустрічі європейських і американських керівників оборонних відомств, які обговорюють можливі гарантії безпеки для України в разі досягнення мирної угоди з Росією.

Протиповітряна оборона розглядається як ключовий елемент у рамках "Коаліції охочих" - групи країн на чолі з Великою Британією та Францією, які готові розмістити війська та військові системи поза лінією фронту в Україні.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2185
  0,1597
 0,39
EUR
 1
 47,9825
  0,1859
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9396  0,10 0,24 41,4558  0,10 0,24
EUR 47,6369  0,24 0,51 48,2992  0,20 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2250  0,04 0,10 41,2550  0,04 0,10
EUR 47,8000  0,07 0,15 47,8350  0,06 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес