США: Туреччина не повернеться до програми F-35 без відмови від російської С-400

Державний департамент США підтвердив, що Туреччина не зможе повернутися до програми F-35 Joint Strike Fighter, якщо не відмовиться від своєї російської системи протиповітряної оборони С-400.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційній відповіді відомства на звернення конгресменів, інформує Turkish Minute.

У листі, надісланому 20 серпня конгресмену Крісу Паппасу та іншим членам Конгресу, Держдеп зазначив, що позиція США "не змінилася", і що наявність С-400 у Туреччини залишається несумісною з її участю у програмі F-35. Документ підписав Пол Д. Гуальяноне, високопосадовець Бюро з питань законодавчих справ.

Він наголосив, що вимоги до Туреччини чітко закріплені в американському законодавстві, зокрема у статті 1245 Закону про оборонний бюджет на 2020 рік.

"Адміністрація Трампа повністю віддана захисту оборонних та розвідувальних активів США і дотриманню законів США, включно з CAATSA", - йдеться в листі. CAATSA - це Закон про протидію противникам Америки через санкції, за яким Туреччину було покарано після придбання нею російської системи у 2019 році.

Ця відповідь стала реакцією на лист від 7 серпня, підписаний 40 конгресменами з обох партій, які закликали адміністрацію відхилити прохання Анкари про повернення до програми, попередивши, що її відновлення без відмови від С-400 "підірве цілісність систем F-35" та створить ризик витоку військових секретів НАТО до Москви.

Туреччину було виключено з програми F-35 у 2019 році після того, як вона отримала російську систему, що, на думку Вашингтона, поставило під загрозу технології НАТО. Відтоді Анкара домагається поновлення своєї участі, стверджуючи, що її виключення було несправедливим.

Питання знову актуалізувалося на тлі повідомлень про відновлення контактів між Анкарою та Вашингтоном щодо співпраці у сфері винищувачів.

Хоча Туреччина залишається союзником НАТО, її оборонні зв'язки з Росією викликають критику з боку обох партій у Конгресі США. Останніми роками зростає тиск на обмеження продажу озброєнь Анкарі, причому конгресмен Паппас очолює кампанії з блокування модернізації турецьких F-16.

5 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив упевненість, що його країна отримає доступ до американської програми F-35 відповідно до домовленості з Дональдом Трампом.

Посол США в Туреччині Том Баррак заявив, що до кінця 2025 року можливе вирішення тривалої суперечки щодо літаків F-35.