Держдепартамент США запровадив санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
23:13 20.08.2025 |
Державний департамент Сполучених Штатів додав до санкційного переліку кількох суддів Міжнародного кримінального суду, заявив голова відомства Марко Рубіо 20 серпня.
В його заяві йдеться про суддів Кімберлі Прост із Канади, Ніколя Гійю з Франції, Нажат Шамім Хан з Фіджі та Маме Мандіає Ніанґ із Сенегалу відповідно до Указу президента Трампа «Про запровадження санкцій проти Міжнародного кримінального суду».
«Ці особи є іноземними громадянами, які безпосередньо брали участь у зусиллях Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо розслідування, арешту, затримання або судового переслідування громадян Сполучених Штатів чи Ізраїлю без згоди будь-якої з цих країн», - повідомив Рубіо.
Державний секретар додав, що Вашингтон «непохитно висловлюється проти політизації МКС», зловживання владою, ігнорування судом національного суверенітету США та «незаконного перевищення судових обов'язків». Він назвав суд загрозою національній безпеці та інструментом для застосування правосуддя проти Сполучених Штатів та їхнього союзника Ізраїлю.
За словами Рубіо, політика американського уряду полягає в тому, щоб вживати будь-яких необхідних заходів для захисту військ, суверенітету та союзників США від, на його думку, незаконних та безпідставних дій МКС.
«Я закликаю країни, які досі підтримують Міжнародний кримінальний суд, свобода багатьох із яких куплена ціною великих жертв Америки, чинити опір претензіям цієї збанкрутілої установи», - заявив держсекретар.
МКС не коментував рішення американського уряду.
Правозахисні організації звинувачували Ізраїль у невибірковому застосуванні сили, а Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на арешт пем прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу в зв'язку з імовірними злочинами проти людяності під час ізраїльської військової кампанії проти «Хамасу». Нова адміністрація США запровадила проти МКС санкції та скасувала обмеження на постачання зброї Ізраїлю.
ТОП-НОВИНИ
Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
